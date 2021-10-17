Лучший бомбардир чемпионата России по футболу Агаларов получил ушиб бедра в матче РПЛ

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист "Уфы" Гамид Агаларов получил ушиб бедра в матче 11-го тура с "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил гендиректор уфимцев Шамиль Газизов.

"Уфа" в гостях сыграла вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Агаларов открыл счет на 9-й минуте. Из-за травмы футболист покинул поле в первом тайме.

"У него ушиб тазобедренного сустава, - сказал Газизов. - Конечно, это интересная штука - за такое столкновение не дали ни карточки, ничего. Мне показалось, что там была грязная игра защитника "Краснодара", который потом продолжал так играть".

21-летний Агаларов забил девятый гол в турнире и упрочил свое лидерство в списке лучших бомбардиров.

В следующем туре "Уфа" примет "Рубин" 24 октября.