"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" не смог победить "Уфу" на своем поле в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Матч завершился со счетом 1:1. У хозяев единственный гол с пенальти забил Гжегож Крыховяк (84-я минута). В составе гостей голом отметился Гамид Агаларов (9). 21-летний Агаларов забил девятый гол в турнире и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров.

"Краснодар" продлил серию без поражений до шести матчей (три победы, три ничьих) и остался на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 18 очков в 11 матчах. "Уфа" осталась на последнем, 16-м месте, набрав 9 очков.