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Футбол в России

"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ

Краснодарская команда отыгралась на 84-й минуте в домашней встрече
Реми Кабелла Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Реми Кабелла
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" не смог победить "Уфу" на своем поле в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Матч завершился со счетом 1:1. У хозяев единственный гол с пенальти забил Гжегож Крыховяк (84-я минута). В составе гостей голом отметился Гамид Агаларов (9). 21-летний Агаларов забил девятый гол в турнире и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров.

"Краснодар" продлил серию без поражений до шести матчей (три победы, три ничьих) и остался на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 18 очков в 11 матчах. "Уфа" осталась на последнем, 16-м месте, набрав 9 очков.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Сочи1170417-1221
3Динамо1162316-1120
4ЦСКА1162314-820
5Локомотив1146115-1018
6Краснодар1153318-1018
7Спартак1152413-1017
8Крылья Советов1151514-1316
9Рубин1143415-1315
10Нижний Новгород1142512-1514
11Ахмат1140711-1812
12Арсенал1133514-2012
13Химки1125410-1511
14Урал112365-149
15Ростов1123615-239
16Уфа1123612-189

 

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