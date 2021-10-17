"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" не смог победить "Уфу" на своем поле в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Матч завершился со счетом 1:1. У хозяев единственный гол с пенальти забил Гжегож Крыховяк (84-я минута). В составе гостей голом отметился Гамид Агаларов (9). 21-летний Агаларов забил девятый гол в турнире и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров.
"Краснодар" продлил серию без поражений до шести матчей (три победы, три ничьих) и остался на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 18 очков в 11 матчах. "Уфа" осталась на последнем, 16-м месте, набрав 9 очков.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|3
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|16-11
|20
|4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|5
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|6
|Краснодар
|11
|5
|3
|3
|18-10
|18
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|11
|5
|1
|5
|14-13
|16
|9
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|10
|Нижний Новгород
|11
|4
|2
|5
|12-15
|14
|11
|Ахмат
|11
|4
|0
|7
|11-18
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Химки
|11
|2
|5
|4
|10-15
|11
|14
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|15
|Ростов
|11
|2
|3
|6
|15-23
|9
|16
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|12-18
|9