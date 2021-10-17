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Футбол в России

Газизов: футболисты "Уфы" по самоотдаче заслуживали победы над "Краснодаром"

Команда сыграла вничью с "Краснодаром"

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки футбольного клуба "Уфа" по самоотдаче заслуживали победы над "Краснодаром". Такое мнение ТАСС высказал гендиректор уфимцев Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" сыграла на выезде вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева сравняли счет на 85-й минуте, гол с пенальти забил Гжегож Крыховяк.

"По самоотдаче победы мы, конечно, заслуживали, - сказал Газизов. - Но несчастный случай, рука. Надо тоже разбираться с этим пенальти. Раз его поставили, то будем смотреть, пока досконально этот эпизод не посмотрели".

В следующем туре РПЛ "Уфа" примет "Рубин" 24 октября.

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