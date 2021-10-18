Андрей Рублев опустился на шестую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 18 октября. Россиянин Андрей Рублев опустился с пятого места на шестое в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который опубликован на официальном сайте организации.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, вторым идет россиянин Даниил Медведев, третьим - грек Стефанос Циципас.

Испанец Рафаэль Надаль, досрочно завершивший сезон, поднялся с шестого места на пятое, обойдя Рублева. Швейцарский теннисист Роджер Федерер, также досрочно остановивший сезон, впервые с 2017 года выпал из первой десятки мирового рейтинга и опустился на 11-е место. На этой неделе в топ-10 впервые попал поляк Хуберт Хуркач. Победитель турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе британец Кэмерон Норри поднялся с 26-го на 15-е место.

Рейтинг ATP от 18 октября