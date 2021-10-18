Андрей Рублев опустился на шестую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 18 октября. Россиянин Андрей Рублев опустился с пятого места на шестое в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который опубликован на официальном сайте организации.
Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, вторым идет россиянин Даниил Медведев, третьим - грек Стефанос Циципас.
Испанец Рафаэль Надаль, досрочно завершивший сезон, поднялся с шестого места на пятое, обойдя Рублева. Швейцарский теннисист Роджер Федерер, также досрочно остановивший сезон, впервые с 2017 года выпал из первой десятки мирового рейтинга и опустился на 11-е место. На этой неделе в топ-10 впервые попал поляк Хуберт Хуркач. Победитель турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе британец Кэмерон Норри поднялся с 26-го на 15-е место.
Рейтинг ATP от 18 октября
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 430 очков;
- 2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 630;
- 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 7 995;
- 4 (4). Александр Зверев (Германия) - 6 930;
- 5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 635;
- 6 (5). Андрей Рублев (Россия) - 5 560;
- 7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 858;
- 8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3 815;
- 9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 615;
- 10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 378...
- 22 (23). Аслан Карацев (Россия) - 2 154...
- 31 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1 718.