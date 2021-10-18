Российский арбитр Карасев обслужит матч Лиги чемпионов "Янг Бойз" - "Вильярреал"

ТАСС, 18 октября. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между швейцарским "Янг Бойз" и испанским "Вильярреалом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча группы F пройдет 20 октября в швейцарском Берне. Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и англичанин Крис Кавана, резервным арбитром назначен белорус Алексей Кульбаков.

"Янг Бойз" занимает вторую строчку в группе с тремя очками в двух матчах, "Вильярреал" занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице, имея в активе одно очко. Лидером группы является итальянская "Аталанта" (4 очка), на третьей позиции идет английский "Манчестер Юнайтед" (3).