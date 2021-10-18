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Кубок Первого канала

На Кубке Первого канала будет работать новый тренерский штаб сборной во главе с Жамновым

Соревнования запланированы на период с 16 по 19 декабря в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новый тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым будет руководить сборной России по хоккею во время Кубка Первого канала. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов.

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"На Кубке Первого канала будет новый тренерский штаб во главе со мной, - сказал Жамнов. - У [Евгения] Набокова действующий контракт с "Сан-Хосе", поэтому на Кубок Первого канала мы рассматриваем несколько других кандидатур на его место".

Кубок Первого канала должен пройти с 16 по 19 декабря в Москве, мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.

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