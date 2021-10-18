На Кубке Первого канала будет работать новый тренерский штаб сборной во главе с Жамновым

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новый тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым будет руководить сборной России по хоккею во время Кубка Первого канала. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов.

28 сентября экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить специалиста главным тренером сборной России. В тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры в Пекине войдут Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

"На Кубке Первого канала будет новый тренерский штаб во главе со мной, - сказал Жамнов. - У [Евгения] Набокова действующий контракт с "Сан-Хосе", поэтому на Кубок Первого канала мы рассматриваем несколько других кандидатур на его место".

Кубок Первого канала должен пройти с 16 по 19 декабря в Москве, мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.