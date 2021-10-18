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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов назвал тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпийские игры

В штаб вошли Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков вошли в тренерский штаб Алексея Жамнова в сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил Жамнов.

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"Я общался с каждым из кандидатов. У Федорова большой опыт, он знает всю кухню Национальной хоккейной лиги, знает, что происходит в НХЛ. То, что его команда проиграла "Куньлуню" и "Амуру", - это спорт, из этого делаются правильные выводы", - сказал Жамнов.

"Есть рабочий штаб команды, персонал, который в сборной с 2014 года. Кто-то менялся, конечно, это будем изучать. Если мы попросим у клубов кого-то отпустить, думаю, нам пойдут навстречу", - добавил тренер.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпиаде. Сборная России сыграет в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Кто вошел в штаб Жамнова

Кудашову 50 лет, с апреля 2021 года он является главным тренером московского "Динамо". Также тренировал подмосковный "Атлант", ярославский "Локомотив", петербургский СКА. Является рекордсменом по победам подряд в Континентальной хоккейной лиге (24 победы). В апреле 2018 года вошел в тренерский штаб сборной России, наставником которой был Илья Воробьев, в июле 2019-го сменил Воробьева, под его руководством национальной команде не удалось выступить на мировом первенстве 2020 года, поскольку оно было отменено из-за пандемии коронавируса, в июне того же года Кудашов покинул пост по собственному желанию. Во время игровой карьеры выступал за "Торонто", а также московские "Крылья Советов", ЦСКА, "Динамо", ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс", подмосковный ХК МВД, германский "Дюссельдорф" и финский ТПС. Является обладателем Кубка Гагарина (2012), чемпионом России (2000) и Германии (1996). В составе молодежной сборной СССР дважды становился серебряным призером мировых первенств.

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Федорову 51 год, с июля 2021 года является наставником ЦСКА. В качестве игрока в составе "Детройта" трижды стал обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), также в НХЛ выступал за "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон". Всего в НХЛ провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 (483 гола + 696 результативных передач) очков. В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем "Харт Трофи" - приза, который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата. В составе сборных СССР и России Федоров стал трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008). Также в его активе серебряная (1998) и бронзовая (2002) медали Олимпийских игр.

Гончару 47 лет, с 2015 по 2020 год он был помощником главного тренера "Питтсбурга". В качестве игрока Гончар выступал за челябинский "Трактор", московское "Динамо", тольяттинскую "Ладу", магнитогорский "Металлург", "Вашингтон", "Бостон", "Питтсбург", "Оттаву" и "Даллас". Является рекордсменом среди российских защитников по количеству игр (1301), заброшенных шайб (220) и набранных очков (811) в регулярных чемпионатах НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли (2009). В составе сборной России является обладателем серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр.

Набокову 46 лет, с 2019 года входит в тренерский штаб клуба "Сан-Хосе", занимая должность тренера вратарей. В качестве игрока выступал за московское "Динамо", магнитогорский "Металлург", СКА, "Сан-Хосе", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампу". Является лауреатом "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку НХЛ. Всего в лиге провел 697 матчей, из которых 59 отыграл на ноль. В составе сборной России стал чемпионом мира в 2008 году.

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