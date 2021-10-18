Жамнов назвал тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпийские игры

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков вошли в тренерский штаб Алексея Жамнова в сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил Жамнов.

"Я общался с каждым из кандидатов. У Федорова большой опыт, он знает всю кухню Национальной хоккейной лиги, знает, что происходит в НХЛ. То, что его команда проиграла "Куньлуню" и "Амуру", - это спорт, из этого делаются правильные выводы", - сказал Жамнов.

"Есть рабочий штаб команды, персонал, который в сборной с 2014 года. Кто-то менялся, конечно, это будем изучать. Если мы попросим у клубов кого-то отпустить, думаю, нам пойдут навстречу", - добавил тренер.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпиаде. Сборная России сыграет в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Кто вошел в штаб Жамнова

Кудашову 50 лет, с апреля 2021 года он является главным тренером московского "Динамо". Также тренировал подмосковный "Атлант", ярославский "Локомотив", петербургский СКА. Является рекордсменом по победам подряд в Континентальной хоккейной лиге (24 победы). В апреле 2018 года вошел в тренерский штаб сборной России, наставником которой был Илья Воробьев, в июле 2019-го сменил Воробьева, под его руководством национальной команде не удалось выступить на мировом первенстве 2020 года, поскольку оно было отменено из-за пандемии коронавируса, в июне того же года Кудашов покинул пост по собственному желанию. Во время игровой карьеры выступал за "Торонто", а также московские "Крылья Советов", ЦСКА, "Динамо", ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс", подмосковный ХК МВД, германский "Дюссельдорф" и финский ТПС. Является обладателем Кубка Гагарина (2012), чемпионом России (2000) и Германии (1996). В составе молодежной сборной СССР дважды становился серебряным призером мировых первенств.