Консультант сборной России Знарок не будет работать на тренерской скамейке на Олимпиаде

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Консультант сборной России по хоккею Олег Знарок не будет находиться на тренерской скамейке во время матчей команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

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28 сентября экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить Жамнова главным тренером национальной команды. Знарок будет консультантом команды.

"У Знарка подписано соглашение как консультанта с ФХР. Я с ним встречался, у нас нормальные отношения. На лавке его не будет, но на позиции консультанта его опыт поможет", - сказал Жамнов.

При Знарке сборная России побеждала на Олимпиаде 2018 года, выигрывала чемпионат мира 2014 года, серебро чемпионата мира 2015 года и дважды бронзовые медали турнира (2016, 2017).