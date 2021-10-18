Консультант сборной России Знарок не будет работать на тренерской скамейке на Олимпиаде

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Консультант сборной России по хоккею Олег Знарок не будет находиться на тренерской скамейке во время матчей команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов.
28 сентября экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить Жамнова главным тренером национальной команды. Знарок будет консультантом команды.
"У Знарка подписано соглашение как консультанта с ФХР. Я с ним встречался, у нас нормальные отношения. На лавке его не будет, но на позиции консультанта его опыт поможет", - сказал Жамнов.
При Знарке сборная России побеждала на Олимпиаде 2018 года, выигрывала чемпионат мира 2014 года, серебро чемпионата мира 2015 года и дважды бронзовые медали турнира (2016, 2017).