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Сборные по хоккею

Главный тренер сборной России Жамнов заключил соглашение с ФХР до конца Олимпиады

В контракте есть пункт о возможном продлении

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заключил контракт с Федерацией хоккея России (ФХР) до окончания зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

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28 сентября экспертный совет ФХР рекомендовал назначить специалиста главным тренером сборной России.

"Есть регламент Федерации хоккея России, пока контракт до конца Олимпиады. Но есть пункт, что может быть пролонгация. Я об этом не думаю, сейчас главное - это Олимпийские игры", - сказал Жамнов.

Ранее Жамнов работал в селекционной службе национальной команды, входил в тренерский штаб сборной России на Кубке мира, на постоянной основе работает в команде с 2018 года. В качестве тренера выигрывал золото Олимпиады в Пхенчхане, бронзу чемпионата мира 2019 года.

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