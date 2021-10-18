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"ВТБ Кубок Кремля"

Российская теннисистка Самсонова не сумела выйти во второй круг Кубка Кремля

В матче первого раунда 42-я ракетка мира проиграла австралийке Айле Томлянович
Людмила Самсонова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Людмила Самсонова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова проиграла австралийке Айле Томлянович в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу спортсменки из Австралии. Во втором круге Томлянович встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, занимающей вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Соболенко получила специальное приглашение в основную сетку турнира.

Самсоновой 22 года, она занимает 42-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг Уимблдона в 2021 году.

Томлянович 28 лет, она занимает 43-ю строчку в рейтинге WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка один раз доходила до четвертьфинала - на Уимблдоне-2021.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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