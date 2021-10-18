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КХЛ

Хоккеист "Динамо" Рашевский признан лучшим новичком седьмой игровой недели КХЛ

Нападающий забросил три шайбы в трех матчах
Дмитрий Рашевский Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Дмитрий Рашевский
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Дмитриий Рашевский признан лучшим новичком седьмой игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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На прошлой неделе Рашевский забросил три шайбы в трех матчах. Нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов КХЛ (12 шайб).

Лучшим вратарем признан голкипер омского "Авангарда" чех Шимон Грубец. Он одержал три победы в трех матчах на неделе и отразил 94,79% бросков. Лучшим защитником выбран хоккеист челябинского "Трактора" Ник Бэйлен, одержавший четыре победы в четырех матчах. Он набрал 4 (1 шайба + 3 результативные передачи) очка и завершил неделю с показателем полезности "+4".

Лучшим нападающим стал Марат Хайруллин, выступающий за нижнекамский "Нефтехимик". Он набрал 8 (5 шайб + 3 результативные передачи) очков в трех матчах недели. Во встречах против хельсинкского "Йокерита" (6:3) и череповецкой "Северстали" (5:6 ОТ) нападающий оформил дубль. Хайруллин не завершил ни одну встречу с отрицательным показателем полезности, окончив неделю с результатом "+6".

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