Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Веснина снялась с Кубка Кремля

"Турнирный 2021 год для меня завершен. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира, Кубка Кремля, травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире. Этот сезон был невероятно насыщенным, сложным и интересным, сказать, что я была удивлена тем, как у меня получится вернуться после рождения Лизы, - ничего не сказать, было сложно сделать этот шаг, но оно того стоило. Поэтому пока беру необходимую паузу для перезагрузки, для времени с самыми близкими, для новых проектов, восстанавливаюсь и снова в бой", - написала Веснина.

Ранее с Кубка Кремля снялись победительница US Open 2021 года британка Эмма Радукану, действующая победительница турнира швейцарка Белинда Бенчич, первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, а также бельгийка Элизе Мертенс, американка Дэниэль Коллинз и канадка Бьянка Андрееску.

Весниной 35 лет, она занимает 306-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 44-е в парном. В 2018 году Веснина взяла паузу в карьере в связи с беременностью, в декабре 2020 года теннисистка возобновила выступления. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В 2019 году турнир выиграла Бенчич, в прошлом году турнир не проводился из-за пандемии. Больше всего побед на Кубке Кремля одержали француженка Мэри Пирс и россиянки Анастасия Мыскина и Светлана Кузнецова - по два раза, из отечественных теннисисток на Кубке Кремля также побеждали Анна Чакветадзе, Елена Дементьева, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.