Матыцин: вокруг сборной России по хоккею не должно быть кривотолков

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Решения по формированию тренерского штаба и состава сборной России по хоккею должны быть максимально открытыми и ясными, чтобы у болельщиков не возникало опасений перед Олимпийскими играми в Пекине. Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Олег Матыцин.

В понедельник в ТАСС состоялась презентация тренерского штаба сборной России, который будет работать на предстоящем олимпийском турнире. Его возглавил Алексей Жамнов. Незадолго до его назначения президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщал, что главным тренером сборной должен стать Олег Знарок.

"Если у болельщиков возникают опасения, а я тоже причислю себя к армии болельщиков, то это надо учитывать и принимать решения, которые будут максимально открытыми и ясными и быстро уберут все кривотолки, связанные с институтом сборной команды по хоккею и тренерским штабом, который будет осуществлять руководство", - сказал Матыцин.

Помогать Жамнову в тренерском штабе будут Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков, Илья Ковальчук будет генеральным менеджером сборной России.

"Решение принято, у нас осталось очень мало времени, поэтому надо начинать работать, взаимодействовать со спортсменами, которые сейчас играют и в Континентальной хоккейной лиге, и в Национальной хоккейной лиге, формировать рабочий состав, чтобы в оптимальной форме подойти к олимпийскому турниру. Времени для работы всегда не хватает, надо сфокусироваться на главном и правильно провести в том числе заключительный этап подготовки", - заметил министр.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля.