{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Кожевников назвал удачным назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России

В понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Ковальчук станет генеральным менеджером команды на Олимпиаде в Пекине
Александр Кожевников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Кожевников
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России по хоккею является удачным вариантом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

На эту тему
Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

В понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Ковальчук станет генеральным менеджером команды на Олимпиаде в Пекине.

"Я думаю, что это удачный выбор, - сказал Кожевников. - Ковальчук - уважаемый игрок и человек, сделал много для российского хоккея. Для него самое главное, что в сборной к нему хорошо относятся, он знает ребят, а они его. Удачный выбор".

Кожевников также прокомментировал включение в тренерский штаб сборной Алексея Кудашова, Сергея Федорова, Сергея Гончара и Евгения Набокова. "Нормальные опытные ребята, все работали тренерами, кто-то больше, кто-то меньше, нормальный штаб, к которому с уважением относятся ребята, - сказал он. - Они друг друга давно знают, между ними никаких разногласий не было, так что нормально".

"Я думаю, что хороший коллектив начинается с тренерского состава, дружеский коллектив - одно из главных вещей. Посмотрим, каких хоккеистов они возьмут, после чего будем смотреть, какие у нас шансы. Надо понимать, кто будет готов, а кто нет", - заключил Кожевников.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Генменеджер Ковальчук и четыре помощника. Кто вошел в олимпийский штаб Жамнова
Тренер рассказал о том, кто будет ассистировать ему на Играх в Пекине, а также какую роль в команде будет играть Илья Ковальчук
Генменеджер Ковальчук и четыре помощника.
Читать полностью