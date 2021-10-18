Кожевников назвал удачным назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

В понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Ковальчук станет генеральным менеджером команды на Олимпиаде в Пекине.

"Я думаю, что это удачный выбор, - сказал Кожевников. - Ковальчук - уважаемый игрок и человек, сделал много для российского хоккея. Для него самое главное, что в сборной к нему хорошо относятся, он знает ребят, а они его. Удачный выбор".

Кожевников также прокомментировал включение в тренерский штаб сборной Алексея Кудашова, Сергея Федорова, Сергея Гончара и Евгения Набокова. "Нормальные опытные ребята, все работали тренерами, кто-то больше, кто-то меньше, нормальный штаб, к которому с уважением относятся ребята, - сказал он. - Они друг друга давно знают, между ними никаких разногласий не было, так что нормально".

"Я думаю, что хороший коллектив начинается с тренерского состава, дружеский коллектив - одно из главных вещей. Посмотрим, каких хоккеистов они возьмут, после чего будем смотреть, какие у нас шансы. Надо понимать, кто будет готов, а кто нет", - заключил Кожевников.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.