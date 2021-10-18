В матче КХЛ между "Сочи" и "Авангардом" игроки устроили массовую драку

ТАСС, 18 октября. Драка с участием шести хоккеистов произошла на первых секундах матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сочи" и омским "Авангардом". Встреча проходит в Сочи.
Игроки начали драку сразу после стартового вбрасывания. В итоге пятиминутные удаления получили игроки "Авангарда" Никита Комаров, Павел Дедунов и Илья Каблуков, хоккеисты "Сочи" Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Лайпон, который получил дополнительно две минуты штрафа за грубость.
Это не флэшбэки "Витязь" – "Авангард". Это Сочи – Омск. pic.twitter.com/WFy1pD5kQv— КХЛ (@khl) October 18, 2021
Счет в матче - 3:1 в пользу "Авангарда".