Церемония передачи огня организаторам Олимпиады 2022 года пройдет во вторник в Афинах

АФИНЫ, 19 октября. /ТАСС/. Передача огня организаторам Олимпийских игр 2022 года в Пекине состоится 19 октября во время скромной церемонии на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос", который вмещает до 45 тыс. зрителей.

Как сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции, церемония пройдет без зрителей из-за мер против распространения коронавируса. "Будут допущены только 200 аккредитованных лиц, среди них - официальные делегации обеих сторон и НОК", - отметили в организации.

Церемония начнется со входа на стадион президентской гвардии. Затем почетное место займет президент Греции Катерина Сакелларопулу. После исполнения олимпийского гимна над античным стадионом будет поднят олимпийский флаг, а затем - после того, как прозвучат гимны КНР и Греции - и их национальные флаги.

После входа на стадион артистов, исполняющих роль жриц, огонь принесет факелоносец - греческая лыжница Параскеви Ладопулу. Будет зажжен алтарь олимпийского огня, а жрицы покажут небольшое представление. С приветствиями выступят глава НОК Греции, член Международного олимпийского комитета (МОК) Спирос Капралос и специальный представитель, заместитель председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и вице-президент НОК Китая Юй Цзайцин.

Верховная жрица зажжет факел и передаст его главе НОК Греции. После этого огонь будет передан Юй Цзайцину. После окончания церемонии олимпийский огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Афин в Пекин.

Зажжение огня на родине Олимпиад

Торжественная церемония зажжения огня прошла в понедельник в Древней Олимпии на археологической площадке святилища, где возникли и на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские игры.

Мероприятие проходило в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу, президента МОК Томаса Баха, главы НОК Греции Спироса Капралоса, мэра Древней Олимпии Йоргоса Георгиопулоса, заместителя председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и вице-президента НОК Китая Юй Цзайцина, других официальных лиц. Зрители также не были допущены на церемонию в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.