На родине Олимпиад от солнечных лучей зажгли огонь Игр-2022 в Пекине

Верховная жрица актриса Ксанти Георгиу произнесла у развалин античного храма Геры молитву древнегреческому богу света и солнца Аполлону. После этого она поднесла факел к параболическому зеркалу, и тот вспыхнул от солнечных лучей. Затем состоялось театрализованное представление с участием группы жриц, исполнивших обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов. При этом на церемонии не было тысяч зрителей, которые обычно приезжали в предыдущие годы для того, чтобы посмотреть на рождение олимпийского огня. НОК Греции постановил провести эту церемонию без публики из-за коронавируса.

После исполнения олимпийского гимна над античным стадионом был поднят олимпийский флаг, а затем флаги КНР и Греции. С приветствиями обратились глава НОК Греции Спирос Капралос, мэр Древней Олимпии Йоргос Георгиопулос, президент МОК Томас Бах, специальный представитель, заместитель председателя оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, вице-президент Олимпийского комитета Китая Юй Цзайцин.

Георгиопулос упомянул проблемы, которые создала во всем мире пандемия, климатические изменения, потоки мигрантов, конфликты в разных регионах планеты. "Но олимпийское движение, несмотря на трудности, продолжало и продолжает посылать сигналы оптимизма и победы, - сказал он. - Олимпиада в Токио состоялась, спортсмены готовились, участвовали, соревновались и побеждали". Георгиопулос подчеркнул, что из-за обстоятельств, связанных с пандемией, пришлось ограничить число представителей мирового сообщества в святилище Древней Олимпии на церемонии зажжения олимпийского огня. "Буря пройдет, человечество выживет, но теперь мы живем в другом мире. Чрезвычайные ситуации ускоряют историческое развитие. Олимпийские институты могут быть частью этих событий", - сказал мэр, выразив мнение, что "МОК и его президенту Томасу Баху крайне важно предпринять инициативы в сотрудничестве с другими международными организациями для плодотворного обсуждения глобальных проблем".

Мэр Олимпии выразил уверенность, что Китай, как он это уже показал в недавнем прошлом, сумеет организовать "идеальные Олимпийские игры с великолепием и духом, которые соответствуют самому [олимпийскому] институту, с сиянием и престижем великой страны".

Олимпийское перемирие

Президент МОК Томас Бах отметил, что Олимпийские игры родились более 3 тыс. лет назад. "Именно здесь, в Олимпии, на этой священной земле древние греки как праздник проводили Олимпийские игры. Мы по сей день благодарны греческому народу за этот драгоценный дар всему человечеству. Вот почему я хотел бы поблагодарить президента Греческой Республики Катерину Сакелларопулу за то, что она почтила нас своим присутствием сегодня, продемонстрировав прямую связь между современной Грецией и этим благородным наследием", - сказал Бах.

По его словам, Олимпийские игры универсальны. "Они стоят выше всех разделяющих нас различий. Олимпийские игры объединяют человечество во всем его многообразии. В нашем хрупком мире, где усиливаются конфликты и недоверие, Олимпийские игры всегда наводят мосты и укрепляют дружбу", - сказал президент МОК, обратив внимание на то, что во время античных Олимпийских игр провозглашалось священное перемирие - экехерия. "Это олимпийское перемирие обеспечивало прекращение боевых действий, позволяя спортсменам и зрителям безопасно добраться до Олимпии и вернуться домой. Экехерия демонстрирует, что уже древние греки понимали, что для того, чтобы Олимпийские игры раскрыли их объединяющую силу, они должны стоять выше любого политического конфликта. Таким образом, уже 3 тысячи лет назад между Олимпийскими играми и миром существовала неразрывная связь", - подчеркнул Бах.

По его мнению, в эти трудные времена, которые переживает население планеты, "зимние Олимпийские игры в Пекине станут важным моментом для объединения всего мира в духе дружбы и солидарности". "Лучшие спортсмены мира, занимающиеся зимними видами спорта, будут соревноваться друг с другом за олимпийскую славу, мирно живя вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. Все уважают одни и те же правила, мы все равны независимо от социального происхождения, пола, расы, сексуальной ориентации или политических убеждений. Спортсмены покажут нам, что мы можем идти быстрее, мы можем стремиться выше, мы можем становиться сильнее, если будем вместе и солидарны", - сказал президент МОК.

Он отметил, что Пекин войдет в историю как первый город, который когда-либо принимал летние и зимние Олимпийские игры. "Зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году свяжут китайский народ с миром, воплотив в жизнь видение Китая по привлечению 300 миллионов человек к занятиям спортом на снегу и льду, навсегда изменив зимний спорт. Весь мир увидит эту страсть, когда Китай будет приветствовать лучших спортсменов, занимающихся зимними видами спорта. Уже сейчас хочу поблагодарить оргкомитет "Пекин-2022" и всю их команду за отличную подготовку к этим Играм. Мы можем быть уверены, что наши китайские партнеры и друзья проведут выдающиеся зимние Олимпийские игры", - сказал Бах.

Подтверждение ценностей олимпизма

Глава НОК Греции заявил, что огонь, рожденный в Олимпии с помощью солнечных лучей, является мощным символом традиций и ценностей, которыми руководствуется Олимпийское движение. "Это маяк олимпийских ценностей дружбы, солидарности и уважения. Это символ мира, символ братства человечества", - сказал Капралос. "Сегодняшняя церемония - уникальная привилегия для Греции, и мы очень гордимся этой честью, - продолжил президент НОК. - Однако в то же время мы полностью осознаем огромную ответственность, которую несем как хранители [места] рождения олимпийского огня. Зажжение олимпийского огня знакомит весь мир с олимпийскими идеалами и сигнализирует о начале обратного отсчета времени до открытия величайшего спортивного и социального мероприятия на планете - Олимпийских игр".

Глава НОК Греции выразил уверенность в том, что "зимние Олимпийские игры в Пекине станут триумфом человеческой воли". "Они снова впишут славные страницы в олимпийскую историю благодаря достижениям лучших спортсменов мира. Давайте вместе идти к общему будущему! [Лучшие] пожелания Китаю, пожелания Пекину!" - сказал Капралос.

Пекин обещает великолепную Олимпиаду

Юй Цзайцин назвал историческим моментом нынешнюю встречу в Олимпии. "На фоне вспышки коронавируса олимпийский огонь принес нам уверенность, тепло и надежду, - сказал он. - Это источник силы в нашей борьбе с пандемией. С зажжением олимпийского огня и его передачей первому носителю эстафеты связь между двумя великими цивилизациями - Грецией и Китаем - станет сильнее, олимпийская мечта 1,4 миллиарда китайцев станет еще ощутимее, снова будет продемонстрирован олимпийский энтузиазм китайцев".

"Мы благодарны правительству Греции и греческому народу за поддержку и помощь зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, - продолжил Юй Цзайцин. - Под твердым руководством китайского правительства, при поддержке людей во всем мире и в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и другими заинтересованными сторонами мы можем и будем проводить хорошо организованные, безопасные и великолепные Олимпийские игры для всего мира. Вместе ради общего будущего! Желаем олимпийскому огню вечного света, который никогда не погаснет в сердцах людей. Мы надеемся, что люди во всем мире объединятся, чтобы рассеять мрак пандемии и обеспечить общее светлое будущее".

После церемонии зажжения олимпийский огонь был передан первому факелоносцу, которым стал греческий горнолыжник Яннис Антониу. Он пронес его только от древнего стадиона до находящегося неподалеку памятника основателю современных Олимпийских игр - французскому барону Пьеру де Кубертену (1863-1937), после чего его перевезут на афинский Акрополь, где он проведет ночь. Во вторник огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на историческом беломраморном афинском стадионе "Панатинаикос". Затем Олимпийский огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Афин в Пекин.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.