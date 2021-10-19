Галлан: вратарь Шестеркин потрясающе провел матч НХЛ против "Торонто"

ТАСС, 19 октября. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин потрясающе провел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто". Об этом заявил главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан, комментарий которого приводит журналист газеты USA Today Винс Меркольяно .

В ночь на вторник "Рейнджерс" в гостевом матче против "Торонто" одержали победу в овертайме со счетом 2:1. Шестеркин отразил 40 бросков и стал лучшим игроком встречи.

"Он сыграл потрясающе, - отметил Галлан. - Неприятно так сильно полагаться на вратаря, особенно как сегодня во втором периоде (во второй 20-минутке встречи Шестеркин отразил 16 бросков - прим. ТАСС). Он сделал несколько потрясающих сейвов и оставил нам шанс на победу. Сегодня мы украли два очка".

Шестеркин был выбран "Рейнджерс" на драфте НХЛ в 2014 году в четвертом раунде под общим 118-м номером. Он проводит третий сезон в лиге, в текущем розыгрыше регулярного чемпионата он сыграл в трех матчах, одержав две победы.