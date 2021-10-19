Хоккеист Костин заявил, что забросил шайбу в ворота "Аризоны" с закрытыми глазами

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла во вторник и закончилась со счетом 7:4 в пользу "Сент-Луиса". Костин отметился двумя шайбами. Нападающего признали второй звездой матча.

"Не может быть ничего лучше, чем ощущение того, что внес вклад в общий командный успех. Когда я забрасывал первую шайбу, передо мной было много игроков, я просто закрыл глаза и бросил по воротам. Я всегда выкладываюсь на полную и стараюсь помочь своей команде победить", - сказал Костин.

Костину 22 года, он был выбран под общим 31-м номером на драфте НХЛ 2017 года "Сент-Луисом". В НХЛ нападающий провел семь игр, в которых набрал 4 (3 шайбы + 1 результативная передача) очка. В Континентальной хоккейной лиге Костин играл за московское "Динамо" и омский "Авангард", с которым в минувшем сезоне выиграл Кубок Гагарина.