МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко рассказал о конфликте с мужчиной из-за нецензурной брани. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Также Емельяненко в интервью ТАСС рассказал о своем негативном отношении к мату.

"Я недавно был в Белгороде, защищал дипломную работу в аспирантуре, - сказал Емельяненко. - Я зашел там в магазин, был возле кассы, но немного за углом, и услышал отборный мат. Я выглянул, там стояла семья с ребенком, отца попросили надеть маску, а он трехэтажным матом всех крыл. Продавец говорил, что это не его вина, попросил, а он - опять трехэтажным матом".

"И мне пришлось его попросить. А какой в этом случае будет ребенок, когда в семье такие нормы? Если какой-то порок, грех или страсть входят как норма в семью, то у детей к этому нет иммунитета. Он задумался на секунду, но потом замолчал, было неприятно", - добавил боец.

Также Емельяненко заметил: "Понимаю, что он оценивал ситуацию, что женщины кругом, камеры кругом. Тем не менее здравый смысл сработал, и он перестал ругаться".