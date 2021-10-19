В Афинах началась церемония передачи олимпийского огня Игр в Пекине

АФИНЫ, 19 октября. /ТАСС/. Церемония передачи олимпийского огня организаторам XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине началась во вторник на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" со входа на него президентской гвардии. Затем почетное место займет президент Греции Катерина Сакелларопулу, после исполнения олимпийского гимна над античным стадионом будет поднят олимпийский флаг, затем прозвучат национальные гимны КНР и Греции и будут подняты национальные флаги этих государств.

На родине Олимпиад от солнечных лучей зажгли огонь Игр-2022 в Пекине

Зажженный в Древней Олимпии огонь на стадион принесет факелоносец - греческая лыжница Параскеви Ладопулу, которая в следующем году примет участие в зимней Олимпиаде в Пекине.

С приветствиями на стадионе выступят глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, член Международного олимпийского комитета (МОК) Спирос Капралос и специальный представитель, заместитель председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и вице-президент НОК Китая Юй Цзайцин.

Потом Капралос получит олимпийский огонь от исполняющей роль верховной жрицы актрисы Ксанти Георгиу, которая зажигала его в понедельник при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на развалинах античного храма Геры в Древней Олимпии. Затем огонь будет передан Юй Цзайцину.

По окончании церемонии олимпийский огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Афин в Пекин.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.