"Салават Юлаев" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".
В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин (19-я минута), Маркус Гранлунд (27) и Сакари Маннинен (49). У ЦСКА отличились Артем Сергеев (7) и Антон Слепышев (42).
Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 600-й матч в КХЛ. Он выступал за армейцев с 2014 по 2018 год и вернулся в ЦСКА в 2019 году. В сезоне-2018/19 Киселевич выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". В составе сборной России защитник стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
ЦСКА потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 21 матче. "Салават Юлаев" одержал третью победу подряд и идет третьим в таблице Восточной конференции с 32 очками в 21 игре.
В следующем матче ЦСКА сыграет во Владивостоке с местным "Адмиралом" 24 октября. "Салават Юлаев" в этот же день дома встретится с ярославским "Локомотивом".
В другом матче, прошедшем в четверг, санкт-петербургский СКА дома крупно обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (7:0). Первую шайбу после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил нападающий СКА Никита Гусев.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|21
|11
|1
|2
|2
|1
|4
|71-44
|31
|2
|Йокерит
|21
|8
|3
|2
|1
|2
|5
|67-64
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|1
|0
|0
|0
|6
|73-50
|28
|4
|Динамо Мн
|19
|10
|3
|0
|0
|2
|4
|64-50
|28
|5
|ЦСКА
|21
|8
|4
|0
|0
|1
|8
|45-45
|25
|6
|Локомотив
|19
|9
|1
|0
|1
|1
|7
|50-43
|22
|7
|Спартак
|20
|7
|4
|0
|0
|0
|9
|48-47
|22
|8
|Торпедо
|20
|8
|1
|0
|2
|1
|8
|51-51
|21
|9
|Динамо Р
|20
|7
|1
|0
|2
|2
|8
|44-58
|20
|10
|Северсталь
|19
|5
|3
|1
|1
|1
|8
|37-46
|20
|11
|Витязь
|20
|4
|0
|1
|2
|4
|9
|54-66
|16
|12
|Сочи
|21
|2
|2
|1
|2
|1
|13
|45-68
|13
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|20
|15
|2
|1
|0
|0
|2
|79-43
|36
|2
|Трактор
|21
|11
|1
|4
|1
|1
|3
|67-55
|34
|3
|Салават Юлаев
|21
|13
|2
|0
|1
|1
|4
|66-40
|32
|4
|Ак Барс
|21
|7
|2
|3
|0
|4
|5
|51-46
|28
|5
|Авангард
|19
|10
|1
|1
|0
|0
|7
|57-47
|24
|6
|Автомобилист
|21
|7
|2
|1
|2
|2
|7
|70-66
|24
|7
|Барыс
|20
|4
|2
|2
|1
|1
|10
|50-60
|18
|8
|Нефтехимик
|20
|6
|0
|1
|0
|3
|10
|50-58
|17
|9
|Амур
|21
|3
|1
|2
|1
|3
|11
|41-62
|16
|10
|Адмирал
|20
|5
|0
|0
|3
|2
|10
|39-64
|15
|11
|Сибирь
|19
|5
|0
|0
|0
|3
|11
|33-50
|13
|12
|Куньлунь
|20
|4
|0
|1
|1
|1
|13
|44-73
|12