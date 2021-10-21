{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ
Обновлено 

"Салават Юлаев" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Армейцы потерпели второе поражение подряд
Хоккеисты "Салавата Юлаева" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Салавата Юлаева"
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

На эту тему
"Спартак" обыграл "Витязь" и одержал третью победу подряд в КХЛ
"Спартак" обыграл "Витязь" и одержал третью победу подряд в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин (19-я минута), Маркус Гранлунд (27) и Сакари Маннинен (49). У ЦСКА отличились Артем Сергеев (7) и Антон Слепышев (42).

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 600-й матч в КХЛ. Он выступал за армейцев с 2014 по 2018 год и вернулся в ЦСКА в 2019 году. В сезоне-2018/19 Киселевич выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". В составе сборной России защитник стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 21 матче. "Салават Юлаев" одержал третью победу подряд и идет третьим в таблице Восточной конференции с 32 очками в 21 игре.

В следующем матче ЦСКА сыграет во Владивостоке с местным "Адмиралом" 24 октября. "Салават Юлаев" в этот же день дома встретится с ярославским "Локомотивом".

В другом матче, прошедшем в четверг, санкт-петербургский СКА дома крупно обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (7:0). Первую шайбу после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил нападающий СКА Никита Гусев.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА21111221471-4431
2Йокерит2183212567-6429
3Динамо М20131000673-5028
4Динамо Мн19103002464-5028
5ЦСКА2184001845-4525
6Локомотив1991011750-4322
7Спартак2074000948-4722
8Торпедо2081021851-5121
9Динамо Р2071022844-5820
10Северсталь1953111837-4620
11Витязь2040124954-6616
12Сочи21221211345-6813
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург20152100279-4336
2Трактор21111411367-5534
3Салават Юлаев21132011466-4032
4Ак Барс2172304551-4628
5Авангард19101100757-4724
6Автомобилист2172122770-6624
7Барыс20422111050-6018
8Нефтехимик20601031050-5817
9Амур21312131141-6216
10Адмирал20500321039-6415
11Сибирь19500031133-5013
12Куньлунь20401111344-7312

 

Теги
КХЛ
НБА
СМИ: НБА начала переговоры о создании европейского дивизиона
Европейские команды не будут играть с клубами НБА
Читать полностью