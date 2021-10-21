Норвежский "Будё-Глимт" со счетом 6:1 разгромил "Рому" в матче футбольной Лиги конференций

В составе победителей три мяча забил Эрик Ботхейм (8, 52 и 80-я минуты), также отличились Патрик Берг (20), Ола Сольбаккен (71) и Амаль Пеллегрино (78). У "Ромы" гол забил Карлес Перес (28). Ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Команды выступают в группе C. Также в ней играют болгарский ЦСКА и украинская "Заря", которые встретятся позже в четверг.

Норвежская команда возглавила группу с семью очками, далее идут "Рома" (6 очков), ЦСКА (1) и "Заря" (0). В следующем туре "Будё-Глимт" и "Рома" вновь сыграют между собой. Матч пройдет в Риме 4 ноября.

В других матчах "Маккаби" из Тель-Авива на выезде крупно переиграл финский ХИК (5:0), австрийский ЛАСК одержал гостевую победу над армянским "Алашкертом" (3:0), азербайджанский "Карабах" дома был сильнее казахстанского "Кайрата" (2:1). "Маккаби" из Хайфы дома одержал домашнюю победу над чешской "Славией" (1:0), датский "Копенгаген" дома уступил греческому ПАОКу (1:2), нидерландский "Фейенорд" на своем поле обыграл германский "Унион" (3:1). Вничью завершилась встреча между кипрским "Анортосисом" и эстонской "Флорой" (2:2).