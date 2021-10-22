"Ак Барс" прервал победную серию "Авангарда" в КХЛ

КАЗАНЬ, 22 октября. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров (5-я минута), Дмитрий Воронков (22) и Илья Сафонов (40). У "Авангарда" отличились Петер Цегларик (9) и Владимир Жарков (40).
500-й матч за "Ак Барс" в регулярных чемпионатах КХЛ провел нападающий Артем Лукоянов, выступающий за казанский клуб с 2011 года. В составе "Ак Барса" Лукоянов стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.
"Авангард" прервал победную серию. До этого матча подопечные Боба Хартли выиграли в шести играх кряду.
"Ак Барс" остался на четвертом месте в таблице Восточной конференции, в 22 играх команда набрала 30 очков. "Авангард" сохранил шестую позицию на Востоке, в активе команды 24 очка в 20 матчах. В следующем матче "Ак Барс" на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста" 26 октября. "Авангард" днем ранее дома встретится с санкт-петербургским СКА.
В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома обыграла минское "Динамо" (3:2), ярославский "Локомотив" одержал выездную победу над "Барысом" из Нур-Султана, челябинский "Трактор" дома переиграл "Автомобилист" (4:3, по буллитам).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|21
|11
|1
|2
|2
|1
|4
|71-44
|31
|2
|Йокерит
|21
|8
|3
|2
|1
|2
|5
|67-64
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|1
|0
|0
|0
|6
|73-50
|28
|4
|Динамо Мн
|20
|10
|3
|0
|0
|2
|5
|66-53
|28
|5
|ЦСКА
|21
|8
|4
|0
|0
|1
|8
|45-45
|25
|6
|Локомотив
|20
|10
|1
|0
|1
|1
|7
|54-44
|24
|7
|Спартак
|20
|7
|4
|0
|0
|0
|9
|48-47
|22
|8
|Северсталь
|20
|6
|3
|1
|1
|1
|8
|39-46
|22
|9
|Торпедо
|20
|8
|1
|0
|2
|1
|8
|51-51
|21
|10
|Динамо Р
|21
|7
|1
|0
|2
|2
|9
|44-60
|20
|11
|Витязь
|20
|4
|0
|1
|2
|4
|9
|54-66
|16
|12
|Сочи
|21
|2
|2
|1
|2
|1
|13
|45-68
|13
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|20
|15
|2
|1
|0
|0
|2
|79-43
|36
|2
|Трактор
|22
|11
|1
|5
|1
|1
|3
|71-58
|36
|3
|Салават Юлаев
|21
|13
|2
|0
|1
|1
|4
|66-40
|32
|4
|Ак Барс
|22
|8
|2
|3
|0
|4
|5
|54-48
|30
|5
|Автомобилист
|22
|7
|2
|1
|3
|2
|7
|73-70
|25
|6
|Авангард
|20
|10
|1
|1
|0
|0
|8
|59-50
|24
|7
|Барыс
|21
|4
|2
|2
|1
|1
|11
|51-64
|18
|8
|Нефтехимик
|20
|6
|0
|1
|0
|3
|10
|50-58
|17
|9
|Амур
|21
|3
|1
|2
|1
|3
|11
|41-62
|16
|10
|Сибирь
|20
|6
|0
|0
|0
|3
|11
|36-52
|15
|11
|Адмирал
|20
|5
|0
|0
|3
|2
|10
|39-64
|15
|12
|Куньлунь
|20
|4
|0
|1
|1
|1
|13
|44-73
|12