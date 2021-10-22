"Ак Барс" прервал победную серию "Авангарда" в КХЛ

КАЗАНЬ, 22 октября. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

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В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров (5-я минута), Дмитрий Воронков (22) и Илья Сафонов (40). У "Авангарда" отличились Петер Цегларик (9) и Владимир Жарков (40).

500-й матч за "Ак Барс" в регулярных чемпионатах КХЛ провел нападающий Артем Лукоянов, выступающий за казанский клуб с 2011 года. В составе "Ак Барса" Лукоянов стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

"Авангард" прервал победную серию. До этого матча подопечные Боба Хартли выиграли в шести играх кряду.

"Ак Барс" остался на четвертом месте в таблице Восточной конференции, в 22 играх команда набрала 30 очков. "Авангард" сохранил шестую позицию на Востоке, в активе команды 24 очка в 20 матчах. В следующем матче "Ак Барс" на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста" 26 октября. "Авангард" днем ранее дома встретится с санкт-петербургским СКА.

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома обыграла минское "Динамо" (3:2), ярославский "Локомотив" одержал выездную победу над "Барысом" из Нур-Султана, челябинский "Трактор" дома переиграл "Автомобилист" (4:3, по буллитам).