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КХЛ

"Ак Барс" прервал победную серию "Авангарда" в КХЛ

Казанская команда выиграла со счетом 3:2
© Александр Щербак/ТАСС

КАЗАНЬ, 22 октября. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

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В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров (5-я минута), Дмитрий Воронков (22) и Илья Сафонов (40). У "Авангарда" отличились Петер Цегларик (9) и Владимир Жарков (40).

500-й матч за "Ак Барс" в регулярных чемпионатах КХЛ провел нападающий Артем Лукоянов, выступающий за казанский клуб с 2011 года. В составе "Ак Барса" Лукоянов стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

"Авангард" прервал победную серию. До этого матча подопечные Боба Хартли выиграли в шести играх кряду.

"Ак Барс" остался на четвертом месте в таблице Восточной конференции, в 22 играх команда набрала 30 очков. "Авангард" сохранил шестую позицию на Востоке, в активе команды 24 очка в 20 матчах. В следующем матче "Ак Барс" на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста" 26 октября. "Авангард" днем ранее дома встретится с санкт-петербургским СКА.

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома обыграла минское "Динамо" (3:2), ярославский "Локомотив" одержал выездную победу над "Барысом" из Нур-Султана, челябинский "Трактор" дома переиграл "Автомобилист" (4:3, по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА21111221471-4431
2Йокерит2183212567-6429
3Динамо М20131000673-5028
4Динамо Мн20103002566-5328
5ЦСКА2184001845-4525
6Локомотив20101011754-4424
7Спартак2074000948-4722
8Северсталь2063111839-4622
9Торпедо2081021851-5121
10Динамо Р2171022944-6020
11Витязь2040124954-6616
12Сочи21221211345-6813
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург20152100279-4336
2Трактор22111511371-5836
3Салават Юлаев21132011466-4032
4Ак Барс2282304554-4830
5Автомобилист2272132773-7025
6Авангард20101100859-5024
7Барыс21422111151-6418
8Нефтехимик20601031050-5817
9Амур21312131141-6216
10Сибирь20600031136-5215
11Адмирал20500321039-6415
12Куньлунь20401111344-7312

 

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