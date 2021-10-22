Терюшков: в "Химках" не обсуждают вариант увольнения тренера Черевченко

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" не рассматривает смену главного тренера. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В пятницу "Химки" уступили московскому "Динамо" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:4. Подопечные Игоря Черевченко занимают 13-е место с 11 очками.

"Нет ли обсуждений по увольнению? Да нет, у нас таких обсуждений не ведется никогда, это футбол, можно выиграть или проиграть. Понятно, что не стоит после каждого проигрыша принимать какие-то кардинальные решения. Тренерских кадров не хватит у нас в стране", - сказал Терюшков.

Черевченко 47 лет, он возглавляет "Химки" с сентября 2020 года. Под его руководством подмосковная команда заняла 8-е место в таблице РПЛ сезона-2020/21. Ранее специалист возглавлял калининградскую "Балтику", тульский "Арсенал" и московский "Локомотив", с которым выиграл Кубок России в 2015 году.