Терюшков предположил, что тренер "Химок" не угадал с составом на матч с "Динамо"

"Химки" в пятницу уступили московскому "Динамо" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:4. Подопечные Игоря Черевченко занимают 13-е место в таблице.

"Команды сегодня не было. Видимо, тренер не совсем грамотно состав определил против такой команды, как "Динамо", поэтому, наверное, здесь эта ошибка сыграла прежде всего, - сказал Терюшков. - Последние 15 минут мы сыграли достаточно хорошо. Понятно, что и "Динамо" играло уже по счету, а до этого команды просто не было".

"Из положительных моментов последние 15 минут можно только в зачет принять: первый гол [Кемаля] Адеми в чемпионате России, ну и [Кирилл] Баженов очень хорошо вышел на замену, прекрасно сыграл. Я думаю, если бы с начала игры он вышел, может быть, не было бы такого крупного счета. Видно было, что такой состав против "Динамо" был не оптимален. В запасе остались игроки, которые могли выйти сначала и усилить команду, но это решение тренера", - добавил он.