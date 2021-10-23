Матчи 12-го тура РПЛ с участием ЦСКА и "Краснодара" пройдут в субботу

Встреча ЦСКА - "Крылья Советов" пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:00 мск. Армейцы в случае победы поднимутся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сейчас московская команда занимает четвертую строчку с 20 очками. Последние выездные матчи против ЦСКА "Крылья Советов" играли неудачно - три поражения подряд с общей разницей мячей 1:9, свою последнюю победу над армейцами в гостях самарцы одержали в 2015 году. Команда Алексея Березуцкого надежно играет в обороне, не пропуская четыре тура подряд.

Два тура назад "Крылья Советов" успешно сыграли в Москве против "Динамо" (1:0), находящегося в таблице выше ЦСКА. Уверенности команде Игоря Осинькина может добавить и победа над "Нижним Новгородом" (2:0) в прошлом матче чемпионата.

У армейцев из-за мышечной травмы пока не может играть центральный защитник Игорь Дивеев. У гостей давно травмированы вратарь Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба.

Игра "Ростов" - "Арсенал" начнется в 16:30 мск. Туляки не могут обыграть ростовчан на протяжении восьми матчей, единственную гостевую победу "Арсенал" одержал еще в 2014 году (1:0). Главный тренер гостей Миодраг Божович, в свое время работавший в "Ростове" и приводивший южан к победе в Кубке России, вынужден будет обходиться без нападающего Евгения Маркова, дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек. Также давно травмирован опорный полузащитник Георгий Костадинов.

В первом матче дня "Нижний Новгород" примет "Краснодар", встреча начнется в 14:00. Ранее команды встречались в 1/16 финала Кубка России 2019 года, тогда волжане выиграли со счетом 1:0. У "Краснодара" под вопросом участие в матче защитника Уроша Спайича и полузащитника Юрия Газинского.