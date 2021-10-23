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Футбол в России

Матчи 12-го тура РПЛ с участием ЦСКА и "Краснодара" пройдут в субботу

"Ростов" на своем поле встретится с тульским "Арсеналом", армейцы примут самарские "Крылья Советов", "Краснодар" сыграет на выезде с "Нижним Новгородом"

ТАСС, 23 октября. Программа 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится 23 октября тремя матчами. "Нижний Новгород" сыграет дома против "Краснодара", "Ростов" на своем поле встретится с тульским "Арсеналом", московский ЦСКА примет самарские "Крылья Советов".

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Встреча ЦСКА - "Крылья Советов" пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:00 мск. Армейцы в случае победы поднимутся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сейчас московская команда занимает четвертую строчку с 20 очками. Последние выездные матчи против ЦСКА "Крылья Советов" играли неудачно - три поражения подряд с общей разницей мячей 1:9, свою последнюю победу над армейцами в гостях самарцы одержали в 2015 году. Команда Алексея Березуцкого надежно играет в обороне, не пропуская четыре тура подряд.

Два тура назад "Крылья Советов" успешно сыграли в Москве против "Динамо" (1:0), находящегося в таблице выше ЦСКА. Уверенности команде Игоря Осинькина может добавить и победа над "Нижним Новгородом" (2:0) в прошлом матче чемпионата.

У армейцев из-за мышечной травмы пока не может играть центральный защитник Игорь Дивеев. У гостей давно травмированы вратарь Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба.

Игра "Ростов" - "Арсенал" начнется в 16:30 мск. Туляки не могут обыграть ростовчан на протяжении восьми матчей, единственную гостевую победу "Арсенал" одержал еще в 2014 году (1:0). Главный тренер гостей Миодраг Божович, в свое время работавший в "Ростове" и приводивший южан к победе в Кубке России, вынужден будет обходиться без нападающего Евгения Маркова, дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек. Также давно травмирован опорный полузащитник Георгий Костадинов.

В первом матче дня "Нижний Новгород" примет "Краснодар", встреча начнется в 14:00. Ранее команды встречались в 1/16 финала Кубка России 2019 года, тогда волжане выиграли со счетом 1:0. У "Краснодара" под вопросом участие в матче защитника Уроша Спайича и полузащитника Юрия Газинского.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Динамо1272320-1223
3Сочи1170417-1221
4ЦСКА1162314-820
5Локомотив1146115-1018
6Краснодар1153318-1018
7Спартак1152413-1017
8Крылья Советов1151514-1316
9Рубин1143415-1315
10Нижний Новгород1142512-1514
11Ахмат1140711-1812
12Арсенал1133514-2012
13Химки1225511-1911
14Урал112365-149
15Ростов1123615-239
16Уфа1123612-189

 

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