Матчи 12-го тура РПЛ с участием ЦСКА и "Краснодара" пройдут в субботу

ТАСС, 23 октября. Программа 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится 23 октября тремя матчами. "Нижний Новгород" сыграет дома против "Краснодара", "Ростов" на своем поле встретится с тульским "Арсеналом", московский ЦСКА примет самарские "Крылья Советов".
Встреча ЦСКА - "Крылья Советов" пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:00 мск. Армейцы в случае победы поднимутся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сейчас московская команда занимает четвертую строчку с 20 очками. Последние выездные матчи против ЦСКА "Крылья Советов" играли неудачно - три поражения подряд с общей разницей мячей 1:9, свою последнюю победу над армейцами в гостях самарцы одержали в 2015 году. Команда Алексея Березуцкого надежно играет в обороне, не пропуская четыре тура подряд.
Два тура назад "Крылья Советов" успешно сыграли в Москве против "Динамо" (1:0), находящегося в таблице выше ЦСКА. Уверенности команде Игоря Осинькина может добавить и победа над "Нижним Новгородом" (2:0) в прошлом матче чемпионата.
У армейцев из-за мышечной травмы пока не может играть центральный защитник Игорь Дивеев. У гостей давно травмированы вратарь Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба.
Игра "Ростов" - "Арсенал" начнется в 16:30 мск. Туляки не могут обыграть ростовчан на протяжении восьми матчей, единственную гостевую победу "Арсенал" одержал еще в 2014 году (1:0). Главный тренер гостей Миодраг Божович, в свое время работавший в "Ростове" и приводивший южан к победе в Кубке России, вынужден будет обходиться без нападающего Евгения Маркова, дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек. Также давно травмирован опорный полузащитник Георгий Костадинов.
В первом матче дня "Нижний Новгород" примет "Краснодар", встреча начнется в 14:00. Ранее команды встречались в 1/16 финала Кубка России 2019 года, тогда волжане выиграли со счетом 1:0. У "Краснодара" под вопросом участие в матче защитника Уроша Спайича и полузащитника Юрия Газинского.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|3
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|5
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|6
|Краснодар
|11
|5
|3
|3
|18-10
|18
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|11
|5
|1
|5
|14-13
|16
|9
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|10
|Нижний Новгород
|11
|4
|2
|5
|12-15
|14
|11
|Ахмат
|11
|4
|0
|7
|11-18
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|14
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|15
|Ростов
|11
|2
|3
|6
|15-23
|9
|16
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|12-18
|9