Фигурист Даниелян идет девятым после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

ТАСС, 23 октября. Российский фигурист Артур Даниелян показал девятый результат в короткой программе мужского одиночного катания на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Даниелян набрал 68,74 балла. Первое место занимает американец Винсент Чжоу (97,43), вторым идет японец Сёма Юно (89,07), третьим - представитель США Джимми Ма (84,52). На четвертой строчке находится действующий чемпион мира американец Нейтан Чен (82,89). Произвольную программу спортсмены представят 24 октября.

Даниелян является единственным представителем России в мужском одиночном катании на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Также в США должен был выступить 16-летний Даниил Самсонов, но он снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем.

Даниеляну 17 лет, он является серебряным призером чемпионатов Европы и России 2020 года. Прошлый сезон россиянин пропустил из-за травмы ноги.