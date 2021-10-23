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Фигурное катание

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Спортсмены набрали 80,36 балла
Евгения Тарасова и Владимир Морозов AP Photo/David Becker
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© AP Photo/David Becker

ТАСС, 23 октября. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Спортсмены набрали 80,36 балла. Второе место занимают россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (72,63). Алина Пепелева и Роман Плешков идут шестыми (64,15).

Тарасовой 26 лет, Морозову - 28. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Произвольную программу пары представят 24 октября.

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