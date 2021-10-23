{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Баскетболист ЦСКА Клайберн стал самым ценным игроком тура в Евролиге

Американец набрал 29 очков в победном матче с "Олимпиакосом"
Уилл Клайберн Александр Щербак/ТАСС
Описание
Уилл Клайберн
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 23 октября. Американский форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн признан лучшим игроком пятого тура Евролиги по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На эту тему
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге

В пятницу ЦСКА победил греческий "Олимпиакос" со счетом 88:82. Клайберн стал самым результативным игроком армейцев с 29 очками, форвард реализовал шесть из восьми бросков со средней дистанции, три из восьми трехочковых бросков и 100% штрафных бросков (восемь). Также он совершил три подбора и отдал четыре результативные передачи.

Игроки ЦСКА уже в третий раз признаются лучшими баскетболистами туров в нынешнем сезоне Евролиги, ранее дважды лучшим был грузинский форвард Торнике Шенгелия.

После пяти матчей ЦСКА с четырьмя победами находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги. В шестом туре армейцы на выезде сыграют против французского "Асвела" 27 октября.

Футбол в России
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу
Краснодарцы вышли на третье место в турнирной таблице
Читать полностью