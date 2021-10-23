Баскетболист ЦСКА Клайберн стал самым ценным игроком тура в Евролиге

ТАСС, 23 октября. Американский форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн признан лучшим игроком пятого тура Евролиги по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу ЦСКА победил греческий "Олимпиакос" со счетом 88:82. Клайберн стал самым результативным игроком армейцев с 29 очками, форвард реализовал шесть из восьми бросков со средней дистанции, три из восьми трехочковых бросков и 100% штрафных бросков (восемь). Также он совершил три подбора и отдал четыре результативные передачи.

Игроки ЦСКА уже в третий раз признаются лучшими баскетболистами туров в нынешнем сезоне Евролиги, ранее дважды лучшим был грузинский форвард Торнике Шенгелия.

После пяти матчей ЦСКА с четырьмя победами находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги. В шестом туре армейцы на выезде сыграют против французского "Асвела" 27 октября.