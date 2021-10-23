Гендиректор "Нижнего Новгорода": по делу разгромно проиграли "Краснодару"

"Нижний Новгород" в субботу дома потерпел поражение от "Краснодара" (1:4). Волжане, для которых сезон-2021/22 является дебютным, впервые разгромно уступили сопернику в РПЛ. В 11 предыдущих играх чемпионата они одержали четыре победы, два раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

"Соперник оказался сильнее, а мы - слабее, - сказал Измайлов. - Ничего страшного. Сделаем работу над ошибками и будем показывать свой футбол в следующем туре. Игр, слава богу, еще много, так что думаю, что все будет хорошо".

"Можно ли найти что-то позитивное в поражении от "Краснодара"? Без поражений не бывает побед. Позитив только в этом, а в остальном негатив. Понятно, что проиграли крупно, проиграли по делу. Это было наше первое крупное поражение", - отметил собеседник агентства.

Гендиректор "Нижнего Новгорода" отметил, что, если судить по сезону в целом, у команды есть запас прочности. "Сегодня проиграли, но посмотрим, что покажут следующие игры. Давайте не будем посыпать нам голову пеплом, думать о чем-то плохом и везде искать негатив - сейчас середина сезона, впереди много туров, на носу кубковый матч (27 октября нижегородцы в Воронеже встретятся с "Факелом" - прим. ТАСС). История с пандемией на всех сказывается, это же я могу сказать о всех командах - вчера и сегодня были матчи со счетом 4:1, "Ростов" выигрывает 4:0. Это футбол, и за это, наверное, нас и любят", - резюмировал Измайлов.

"Нижний Новгород" после 12 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2022/23 составляет 3 очка. В 13-м туре волжане дома сыграют с московским "Локомотивом". Игра состоится 30 октября.