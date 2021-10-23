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Футбол в России

Осинькин: игра "Крыльев" в матче с ЦСКА была качественной, несмотря на поражение

Главный тренер самарского клуба отметил, что армейцы более активно играли в атаке
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты "Крыльев Советов" показали качественную игру в матче чемпионата России против ЦСКА, несмотря на поражение. Такое мнение журналистам высказал главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин.

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"Крылья Советов" уступили ЦСКА в 12-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:3. Встреча прошла в Москве.

"Во втором тайме мы старались играть так же, как и в первом, активно и агрессивно. Но соперник стал доминировать, более активно прессинговать, и мы упустили контроль над игрой, - сказал Осинькин. - Мы пропустили голы из-за ошибок, которые можно было бы не допускать. У нас не все получилось, но я все равно ребятам благодарен, так как игра с нашей стороны была очень качественной".

Активность ЦСКА в атаке была выше, чем у "Крыльев", признался Осинькин. "У нас были моменты, активные действия в атаке, могли надеяться на гол. Если бы забили второй, счет был бы комфортным", - отметил он.

В следующем туре "Крылья Советов" 30 октября в гостях сыграют с "Краснодаром".

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