Осинькин: игра "Крыльев" в матче с ЦСКА была качественной, несмотря на поражение

"Крылья Советов" уступили ЦСКА в 12-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:3. Встреча прошла в Москве.

"Во втором тайме мы старались играть так же, как и в первом, активно и агрессивно. Но соперник стал доминировать, более активно прессинговать, и мы упустили контроль над игрой, - сказал Осинькин. - Мы пропустили голы из-за ошибок, которые можно было бы не допускать. У нас не все получилось, но я все равно ребятам благодарен, так как игра с нашей стороны была очень качественной".

Активность ЦСКА в атаке была выше, чем у "Крыльев", признался Осинькин. "У нас были моменты, активные действия в атаке, могли надеяться на гол. Если бы забили второй, счет был бы комфортным", - отметил он.

В следующем туре "Крылья Советов" 30 октября в гостях сыграют с "Краснодаром".