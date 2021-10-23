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Футбол в России

ЦСКА победил "Крылья Советов" и вышел на третье место в РПЛ. "Динамо" возглавило таблицу

Встреча завершилась со счетом 3:1
Футболисты ЦСКА Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

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В составе ЦСКА голы забили Чидера Эджуке (57-я минута), Федор Чалов (86) и Антон Заболотный (89). У гостей отличился Иван Сергеев (11).

Футболисты ЦСКА вышли на матч в форме, посвященной победе в чемпионате и Кубке СССР 1991 года. Армейцы не проигрывают в РПЛ на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз подопечные Алексея Березуцкого уступили в шестом туре петербургскому "Зениту" (0:1).

Столичный клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. Столько же очков у московского "Динамо" и "Зенита", которые находятся выше армейцев в таблице по дополнительным показателям, при этом петербургский клуб провел на одну игру меньше. "Динамо" вышло на первую строчку, обогнав петербургский клуб после победы армейцев. "Зенит" свой матч в туре проведет в воскресенье против московского "Спартака", игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск. 

"Крылья Советов" расположились на восьмом месте, в активе самарского клуба 16 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с казанским "Рубином" 30 октября, "Крылья Советов" в тот же день в гостях сыграют с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо1272320-1223
2Зенит1172223-1423
3ЦСКА1272317-923
4Краснодар1263322-1121
5Сочи1170417-1221
6Локомотив1146115-1018
7Спартак1152413-1017
8Крылья Советов1251615-1616
9Рубин1143415-1315
10Нижний Новгород1242613-1914
11Ахмат1140711-1812
12Ростов1233619-2312
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Урал112365-149
16Уфа1123612-189

 

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