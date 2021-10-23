ЦСКА победил "Крылья Советов" и вышел на третье место в РПЛ. "Динамо" возглавило таблицу

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
В составе ЦСКА голы забили Чидера Эджуке (57-я минута), Федор Чалов (86) и Антон Заболотный (89). У гостей отличился Иван Сергеев (11).
Футболисты ЦСКА вышли на матч в форме, посвященной победе в чемпионате и Кубке СССР 1991 года. Армейцы не проигрывают в РПЛ на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз подопечные Алексея Березуцкого уступили в шестом туре петербургскому "Зениту" (0:1).
Столичный клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. Столько же очков у московского "Динамо" и "Зенита", которые находятся выше армейцев в таблице по дополнительным показателям, при этом петербургский клуб провел на одну игру меньше. "Динамо" вышло на первую строчку, обогнав петербургский клуб после победы армейцев. "Зенит" свой матч в туре проведет в воскресенье против московского "Спартака", игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.
"Крылья Советов" расположились на восьмом месте, в активе самарского клуба 16 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с казанским "Рубином" 30 октября, "Крылья Советов" в тот же день в гостях сыграют с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|2
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|3
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|17-9
|23
|4
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|5
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|6
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|12
|5
|1
|6
|15-16
|16
|9
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|10
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|11
|Ахмат
|11
|4
|0
|7
|11-18
|12
|12
|Ростов
|12
|3
|3
|6
|19-23
|12
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|16
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|12-18
|9