ЦСКА победил "Крылья Советов" и вышел на третье место в РПЛ. "Динамо" возглавило таблицу

В составе ЦСКА голы забили Чидера Эджуке (57-я минута), Федор Чалов (86) и Антон Заболотный (89). У гостей отличился Иван Сергеев (11).

Футболисты ЦСКА вышли на матч в форме, посвященной победе в чемпионате и Кубке СССР 1991 года. Армейцы не проигрывают в РПЛ на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз подопечные Алексея Березуцкого уступили в шестом туре петербургскому "Зениту" (0:1).

Столичный клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. Столько же очков у московского "Динамо" и "Зенита", которые находятся выше армейцев в таблице по дополнительным показателям, при этом петербургский клуб провел на одну игру меньше. "Динамо" вышло на первую строчку, обогнав петербургский клуб после победы армейцев. "Зенит" свой матч в туре проведет в воскресенье против московского "Спартака", игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.

"Крылья Советов" расположились на восьмом месте, в активе самарского клуба 16 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с казанским "Рубином" 30 октября, "Крылья Советов" в тот же день в гостях сыграют с "Краснодаром".