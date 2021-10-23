Чернов: футболистам "Крыльев Советов" не хватило свежести в матче с ЦСКА

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футболистам "Крыльев Советов" не хватило сил в концовке матча Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал защитник самарской команды Никита Чернов.

В субботу "Крылья Советов" уступили ЦСКА в 12-м туре со счетом 1:3.

"Мы всегда пытаемся играть от себя. С "Динамо" была похожая игра, также забили первый гол, но, наверное, в конце не хватило свежести. Хотели ничейный счет удержать, но на 85-й и 87-й обидно пропустили", - сказал Чернов.

"Ощущения от игры скомканные. Первый тайм вселил уверенность, что можно взять очки, но второй, наверное, худший тайм за все время. Не знаю, в чем причина, может, график плотный, может, просто не были готовы к такому натиску. Игру разберем, сделаем выводы, сейчас кубок, потом "Краснодар", три игры за неделю - тяжело", - добавил он.

В следующем туре самарцы 30 октября в гостях сыграют с "Краснодаром".