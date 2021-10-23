Березуцкий: футболисты ЦСКА обыграли "Крылья Советов" за счет характера

ЦСКА дома обыграл "Крылья Советов" в 12-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 3:1 и вышел на третье место в турнирной таблице.

"Что касается победы в чемпионате, то вы все хорошо знаете, что у нас очень большие амбиции и задача на сезон всегда одинакова, - сказал Березуцкий. - Сезоны бывают разные: когда-то эту задачу выполнить легче, когда-то - сложнее, но задача не меняется уже лет 20. В первом тайме у нас игра не получалась, во втором чуть-чуть изменили начало атак. Очень хорошо, что ребята проявили характер - я не устаю повторять, что это основа того, за счет чего мы победили".

Березуцкий рассказал о перестановках на поле во втором тайме. "Мы опустили одного опорного [полузащитника] в защиту, чтобы они втроем начинали атаку. Это такая имитация игры в три защитника, которая иногда работает, иногда - нет", - отметил он.

В 13-м туре ЦСКА на выезде встретится с казанским "Рубином" 30 октября.