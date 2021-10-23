Заболотный: игроки ЦСКА только стремятся к своему лучшему футболу

ЦСКА в субботу дома обыграл "Крылья Советов" (3:1), одержав четвертую победу в пяти матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Потихоньку идем к своей цели, стараемся побеждать и добывать очки. У нас игра не идеальная, мы сами это понимаем, но мы стремимся, работаем всей командой, - сказал Заболотный. - Мы знали, что "Крылья Советов" - хорошая команда, она зарекомендовала себя как атакующая, в ней хорошо подобраны игроки, очень перспективная молодежь. Сегодня так сложилось - у нас первый тайм не пошел, а они почему-то подсели во втором, и мы как хозяева поля стали больше доминировать".

Заболотный был удивлен, когда узнал, что ЦСКА по набранным очкам после победы над "Крыльями Советов" делит первое место в турнирной таблице РПЛ с "Зенитом" и "Динамо". "Мы работаем, стремимся к своему лучшему футболу, раз мы в таблице конкурируем, значит мы конкурентоспособны. У команды и тренера есть замысел, который набирает обороты. Бывают такие игры, которые нелегко даются - сегодня такая игра", - признал нападающий армейцев.

Форвард ЦСКА не согласился с мнением, что после гола в ворота "Спартака" месяц назад у него был застой. "У нас в команде забивает либо один игрок, либо другой. Сегодня Федя Чалов хорошо вышел, поддержал игру, забил и отдал голевую передачу. У нас в команде работают не индивидуальные личности, а именно команда", - добавил Заболотный.

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с казанским "Рубином" 30 октября.