Интрига может возродиться. "Зенит" примет "Спартак" в центральном матче 12-го тура РПЛ

"Зенит" и "Спартак" подходят к принципиальному матчу, занимая места на двух полюсах верхней восьмерки турнирной таблицы РПЛ - действующий чемпион России располагается на второй строчке (23 очка), тогда как ставшие вторыми в прошлом сезоне москвичи занимают седьмую позицию (17). В преддверии очной встречи сине-бело-голубые и красно-белые неудачно выступили на международной арене, потерпев обидные поражения. "Зенит" в Лиге чемпионов дома уступил итальянскому "Ювентусу" (0:1), пропустив единственный мяч в концовке. "Спартак" в Лиге Европы проиграл английскому "Лестеру" (3:4), хотя по ходу первого тайма вел со счетом 2:0.

ТАСС, 24 октября. Программа 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами. В центральной игре тура петербургский "Зенит" на домашней "Газпром-Арене" примет московский "Спартак" (начало - в 19:00 мск), также в этот день в столице Башкортостана состоится дерби соседей - "Уфа" на своем поле сыграет с казанским "Рубином" (14:00), еще в одной встрече грозненский "Ахмат" дома проведет матч против екатеринбургского "Урала" (16:30).

Сергей Семак в матче против "Спартака" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного полузащитника Далера Кузяева, а также продолжающего восстанавливаться от полученной в конце июля травмы игрока середины поля Магомеда Оздоева. Кроме того, под вопросом находится появление на поле двух бразильцев из группы атаки - Малкома и Клаудиньо, которые получили повреждения в игре против "Ювентуса". Вместе с тем длительной дисквалификации по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза избежал нападающий Сердар Азмун. Иранец получил красную карточку в проигранном матче с "Сочи" и пропустил встречу с "Арсеналом", в которой сине-бело-голубые также потерпели поражение.

"Спартак" в чемпионате России к 12-му туру успел потерпеть четыре поражения. Однако в трех последних играх на внутренней арене красно-белые одержали две победы (над "Уфой" со счетом 2:0 и "Ахматом" со счетом 1:0), а также ушли от поражения в дерби с "Динамо" (2:2), забив два мяча в концовке. В последний раз подопечные Руя Витории проигрывали больше месяца назад - 20 сентября спартаковцы в гостях в дерби со счетом 0:1 уступили ЦСКА.

"Зенит" в целом проводит октябрь неудачно - в трех официальных матчах команда под руководством Сергея Семака потерпела три поражения. Если в игре против топ-клуба из Турина такой исход и можно было прогнозировать, то результаты игр с "Сочи" и тульским "Арсеналом" (два поражения со счетом 1:2) были сенсационными. В РПЛ сине-бело-голубые начали сезон с беспроигрышной серии из девяти матчей (семь побед и две ничьих), но в последних играх позволили конкурентам приблизиться к себе. После девятого тура отрыв петербуржцев от идущего вторым московского "Динамо" составлял четыре очка, но сейчас бело-голубые уже обходят "Зенит" в таблице по дополнительным показателям (у обеих команд по 23 очка); также в субботу с петербуржцами по набранным очкам сравнялся ЦСКА, который дома обыграл "Крылья Советов" (3:1).

Руй Витория, в свою очередь, будет вынужден обходиться без основного защитника Самуэля Жиго, который в прошлом туре получил приведшую к дисквалификации четвертую в сезоне желтую карточку, француз был наказан за участие в потасовке в матче против "Динамо". Также из-за травм в Санкт-Петербурге не сыграют защитник Павел Маслов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Эсекьель Понсе. Вместе с тем от полученного в начале октября повреждения восстановился атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес. По предварительным прогнозам, он должен был пропустить три недели, но сумел выйти на поле в игре с "Лестером" и принять участие в одной из голевых атак команды.

В матче на "Газпром-Арене" нападающий "Зенита" Артем Дзюба по количеству голов в первенстве страны может сравняться с лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России Олегом Веретенниковым, на счету которого 143 мяча. У форварда петербуржцев на один меньше. В прошлом туре в проигранном матче против "Арсенала" он достиг отметки в 100 мячей в составе сине-бело-голубых.

Главным арбитром предстоящего матча будет Сергей Иванов. Для него это будет четвертый матч между "Зенитом" и "Спартаком" в карьере. В трех предыдущих петербуржцы одержали две победы (4:2 в 2016-м, 2:1 в 2020-м в полуфинале Бетсити - Кубка России), еще одна встреча завершилась вничью (2:2 в 2015-м).

Предстоящий матч станет 61-м в российской истории встреч "Зенита" и "Спартака". В очных встречах преимущество на стороне команды из Санкт-Петербурга - 24 победы против 19 у москвичей, еще 17 раз команды не смогли выявить победителя. "Спартак" не обыгрывал "Зенит" с ноября 2017 года, тогда красно-белые в Москве взяли верх со счетом 3:1. При этом в Санкт-Петербурге столичная команда не побеждала с мая 2012 года; благодаря той победе спартаковцы заняли второе место в переходном сезоне-2011/12 и получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Соседское дерби и возвращение Игоря Шалимова в Грозный

Географическое расположение Башкортостана и Татарстана предопределило принципиальность противостояния "Уфы" и "Рубина". Несмотря на это, на поле уфимцы не могут оказать серьезной конкуренции титулованным соседям. В 14 предыдущих матчах они обыграли казанцев один раз (2:1 на своем поле в сезоне-2016/17), восемь раз команды не смогли выявить победителя, еще в пяти встречах сильнее был "Рубин".

Текущее турнирное положение подтверждает соотношение сил команд, которые находятся во второй половине таблицы. Казанцы с 15 очками располагаются на девятой позиции, а уфимцы занимают последнее, 16-е место (9 очков). Отставание "Рубина" от зоны еврокубковых матчей составляет пять очков, от первого места подопечных Леонида Слуцкого отделяют восемь очков.

За "Уфу" в матче против "Рубина" может не сыграть лучший бомбардир текущего розыгрыша РПЛ Гамид Агаларов, на счету которого девять мячей. 21-летний нападающий, уже получавший вызов в сборную России, только 21 октября приступил к индивидуальным тренировкам после травмы, полученной в матче прошлого тура с "Краснодаром" (1:1). Вероятность того, что в воскресенье он появится на поле, есть, но она не очень высока.

В другом матче дня также встретятся команды из нижней части турнирной таблицы чемпионата России - "Ахмат" и "Урал". Грозненцы подходят к этой игре, занимая 11-е место в таблице (12 очков), тогда как екатеринбуржцы с девятью очками располагаются в зоне вылета из РПЛ - на 15-й строчке. Они только по дополнительным показателям опережают идущую 16-й "Уфу".

Для главного тренера "Урала" Игоря Шалимова этот футбольный визит в Грозный станет первым после ухода с поста наставника "Ахмата". Он руководил командой в сезоне-2019/20 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. Сейчас специалист решает аналогичную задачу с командой из Екатеринбурга.

12-й тур РПЛ завершится в понедельник матчем между "Локомотивом" и "Сочи". Встреча шестой и пятой команд чемпионата России пройдет в Москве на "РЖД-Арене" и начнется в 19:00 мск.