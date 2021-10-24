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ММА

Президент Bellator заявил, что он в восторге от боя Федора Емельяненко

В субботу россиянин победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Глава промоушена Bellator Скотт Кокер остался в восторге от победы россиянина Федора Емельяненко на турнире в Москве. Об этом Кокер сообщил ТАСС.

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Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Бой тяжелой весовой категории продолжался 1 минуту 45 секунд. Поединок прошел на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Федор невероятно быстрый, что это был за финиш! Я в восторге", - сказал Кокер.

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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