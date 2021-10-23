Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России

Емельяненко победил нокаутом в первом раунде. Бой тяжелой весовой категории продолжался 1 минуту 45 секунд.

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В рамках Bellator россиянин провел шесть поединков - четыре победы и два поражения. Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Джонсону 36 лет, он занимает второе место в рейтинге Bellator среди тяжеловесов. Емельяненко в рейтинг не входит. Американец ранее проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. Всего на его счету 15 побед и восемь поражений.