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ММА

Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России

Поединок завершился в первом раунде, российский боец одержал 40-ю победу в ММА
Федор Емельяненко AP Photo/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Турнир организации впервые прошел в России, поединки состоялись на "ВТБ-Арене" в Москве.

Емельяненко победил нокаутом в первом раунде. Бой тяжелой весовой категории продолжался 1 минуту 45 секунд.

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В рамках Bellator россиянин провел шесть поединков - четыре победы и два поражения. Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Джонсону 36 лет, он занимает второе место в рейтинге Bellator среди тяжеловесов. Емельяненко в рейтинг не входит. Американец ранее проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. Всего на его счету 15 побед и восемь поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
ММА
Федор Емельяненко заявил, что очень рад победить на турнире в Москве
Боец выиграл нокаутом у американца Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России
Федор Емельяненко заявил, что очень рад победить на турнире в Москве
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