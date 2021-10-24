Фигурист Морозов назвал шагом вперед победу на этапе Гран-при в США

ТАСС, 24 октября. Победа на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Лас-Вегасе (США, штат Невада), является большим шагом вперед, так как после предыдущего триумфа прошло четыре года. Об этом заявил российский фигурист Владимир Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в США в соревновании пар

В воскресенье Морозов и Евгения Тарасова стали победителями соревнований пар, по итогам короткой и произвольной программ они набрали 222,50 балла. Последний раз они побеждали на этапе Гран-при в 2018 году в Москве.

"Выступление было неидеальным, но это был хороший шаг вперед. Мы будем усерднее работать, чтобы добиться лучших результатов, - сказал Морозов. - Чувство хорошее [выиграть этап Гран-при впервые с 2018 года]. За последние три года у нас было множество изменений. В этом сезоне мы вернулись в Москву, у нас отличная команда, поэтому мы показали хорошие результаты".

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы. Бойкова и Козловский по одному разу становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

Этап Гран-при в США завершится в ночь на понедельник по московскому времени. Следующий этап пройдет 29-31 октября в Ванкувере.