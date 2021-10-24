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Фигурное катание

Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в США в соревновании пар

Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, третьими стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 октября. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревновании спортивных пар на первом этапе серии Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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Спортсмены по итогам короткой и произвольной программ набрали 222,50 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (208,20), третьими стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53). Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков стали шестыми (183,12).

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы. Бойкова и Козловский по одному разу становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

Этап Гран-при в США завершится в ночь на понедельник по московскому времени. Следующий этап пройдет 29-31 октября в Ванкувере.

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Фигурное катание
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