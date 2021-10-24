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ММА

Матыцин выразил надежду, что Федор Емельяненко продолжит спортивную карьеру

В субботу российский боец в первом раунде нокаутировал американца Тимоти Джонсона
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин надеется, что российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко не завершит спортивную карьеру после победы над американцем Тимоти Джонсоном. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта России.

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Одного боя в России мало.

В субботу Емельяненко нокаутом в первом раунде победил Джонсона на турнире в Москве. Бой продолжался меньше двух минут.

"Поздравляю Федора Емельяненко с красивой победой над сильным соперником из США, - сказал Матыцин. - Нашему бойцу потребовалось всего 106 секунд на то, чтобы решить исход поединка, он отправил противника в нокаут и уверенно выиграл бой, порадовав многочисленных болельщиков ММА в России и мире. Мы все надеемся, что российский спортсмен, легенда мирового спорта, продолжит карьеру и одержит еще не одну победу, он обладает огромным мастерством и настоящим чемпионским характером. Поздравляю с успехом Федора его тренеров и Союз смешанных единоборств России".

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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Емельяненко, Федор ВладимировичММАМатыцин, Олег Васильевич
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