Матыцин выразил надежду, что Федор Емельяненко продолжит спортивную карьеру

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин надеется, что российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко не завершит спортивную карьеру после победы над американцем Тимоти Джонсоном. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта России.

Одного боя в России мало. Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире Bellator в Москве

В субботу Емельяненко нокаутом в первом раунде победил Джонсона на турнире в Москве. Бой продолжался меньше двух минут.

"Поздравляю Федора Емельяненко с красивой победой над сильным соперником из США, - сказал Матыцин. - Нашему бойцу потребовалось всего 106 секунд на то, чтобы решить исход поединка, он отправил противника в нокаут и уверенно выиграл бой, порадовав многочисленных болельщиков ММА в России и мире. Мы все надеемся, что российский спортсмен, легенда мирового спорта, продолжит карьеру и одержит еще не одну победу, он обладает огромным мастерством и настоящим чемпионским характером. Поздравляю с успехом Федора его тренеров и Союз смешанных единоборств России".

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.