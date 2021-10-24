Одного боя в России мало. Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире Bellator в Москве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде. Поединок прошел на турнире Bellator в Москве и продлился всего лишь 106 секунд.
Емельяненко был быстрее и резче своего оппонента, несколько раз в разменах он был явно точнее. Но американец выбрал тактику работать в стойке с "Последним Императором", за что и поплатился.
После ухода от атаки соперника Емельяненко провел серию из трех ударов и уложил Джонсона в "мертвый" нокаут. Болельщики, собравшиеся на "ВТБ-Арене", увидели типичную победу российского бойца: резкий взрыв, серия ударов - и соперник уже лежит. Удивительно, но согласно котировкам букмекеров Емельяненко перед поединком считался андердогом.
"Он очень быстр для 45 лет", - поделился с ТАСС мнением о прошедшем бое бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.
Еще один бой?
После поединка Емельяненко оговорился, что хотел бы порадовать еще раз болельщиков в Москве. А Bellator как раз планирует еще один турнир следующим летом. Но решение о продолжении карьеры не принято, боец планирует обсудить его с семьей.
"Я думаю, он хотел бы еще выступить. Но сейчас я дам ему отдохнуть. Мы обсудим будущее где-то через четыре недели", - сказал журналистам президент Bellator Скотт Кокер.
Одним из вариантов для российского бойца может стать реванш с Райаном Бэйдером, которому он проиграл в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Но пока Емельяненко обходится без конкретики.
"Будем разговаривать с президентом лиги Скоттом Кокером. Сейчас хочу домой, к девочкам - с ними и, конечно, с Кокером будем решать", - отметил Емельяненко.
The Last Emperor scores the KO in Moscow!— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa
Емельяненко, которому в конце сентября исполнилось 45 лет, в смешанных единоборствах одержал 40 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.