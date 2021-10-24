Одного боя в России мало. Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире Bellator в Москве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде. Поединок прошел на турнире Bellator в Москве и продлился всего лишь 106 секунд.

Емельяненко был быстрее и резче своего оппонента, несколько раз в разменах он был явно точнее. Но американец выбрал тактику работать в стойке с "Последним Императором", за что и поплатился.

После ухода от атаки соперника Емельяненко провел серию из трех ударов и уложил Джонсона в "мертвый" нокаут. Болельщики, собравшиеся на "ВТБ-Арене", увидели типичную победу российского бойца: резкий взрыв, серия ударов - и соперник уже лежит. Удивительно, но согласно котировкам букмекеров Емельяненко перед поединком считался андердогом.

"Он очень быстр для 45 лет", - поделился с ТАСС мнением о прошедшем бое бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Еще один бой?

После поединка Емельяненко оговорился, что хотел бы порадовать еще раз болельщиков в Москве. А Bellator как раз планирует еще один турнир следующим летом. Но решение о продолжении карьеры не принято, боец планирует обсудить его с семьей.