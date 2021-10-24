Француз Куартараро досрочно стал чемпионом MotoGP

ТАСС, 24 октября. Французский пилот команды "Ямаха" Фабио Куартараро досрочно стал победителем чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

В гонке 16-го этапа, который прошел в Италии, Куартараро финишировал четвертым, тогда как его единственный конкурент в борьбе за титул итальянец Франческо Баньяя из "Дукати" вылетел с трассы за пять кругов до финиша, лидируя в гонке.

Победу в гонке одержал шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес из "Хонды", вторым стал его партнер по команде испанец Пол Эспаргаро, третьим - итальянец Энеа Бастианини (Avintia Esponsorama).

За два этапа до финиша сезона в активе Куартараро 267 очков, Баньяя идет вторым с 202 баллами, третье место занимает прошлогодний чемпион MotoGP испанец Хоан Мир из "Судзуки" (175).

Куартараро 22 года, он выступает в главном классе MotoGP с 2019 года. Француз впервые стал чемпионом мотогоночной серии. В его активе восемь побед.