{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Автогонки

Француз Куартараро досрочно стал чемпионом MotoGP

22-летний мотогонщик представляет команду "Ямаха"
Фабио Куартараро EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Фабио Куартараро
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ТАСС, 24 октября. Французский пилот команды "Ямаха" Фабио Куартараро досрочно стал победителем чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

На эту тему
Пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при США "Формулы-1"
Пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при США "Формулы-1"

В гонке 16-го этапа, который прошел в Италии, Куартараро финишировал четвертым, тогда как его единственный конкурент в борьбе за титул итальянец Франческо Баньяя из "Дукати" вылетел с трассы за пять кругов до финиша, лидируя в гонке.

Победу в гонке одержал шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес из "Хонды", вторым стал его партнер по команде испанец Пол Эспаргаро, третьим - итальянец Энеа Бастианини (Avintia Esponsorama).

За два этапа до финиша сезона в активе Куартараро 267 очков, Баньяя идет вторым с 202 баллами, третье место занимает прошлогодний чемпион MotoGP испанец Хоан Мир из "Судзуки" (175).

Куартараро 22 года, он выступает в главном классе MotoGP с 2019 года. Француз впервые стал чемпионом мотогоночной серии. В его активе восемь побед.

Теги
Автогонки
КХЛ
"Салават Юлаев" обыграл "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги
Встреча завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов
Читать полностью