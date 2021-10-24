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Формула-1

Пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при США "Формулы-1"

Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, третьим стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл"
Макс Ферстаппен EPA-EFE/SHAWN THEW
Описание
Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/SHAWN THEW

ТАСС, 24 октября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации Гран-при США - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования проходят в Остине.

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 32,910 секунды. Второй результат показал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (отставание 0,209 секунды), третьим стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (+0,224). Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас занял четвертое место в квалификации и начнет гонку с девятой позиции.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял в квалификации 20-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Гонка в Остине состоится 24 октября и начнется в 21:45 мск.

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