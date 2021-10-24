Гендиректор "Уфы" оценил судейство в матче против "Рубина"

"Уфа" в воскресенье дома сыграла вничью с "Рубином", встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов (19-я минута, с пенальти), гости отыгрались благодаря автоголу защитника Юрия Журавлева (59). По ходу встречи система VAR трижды вмешивалась в решения главного арбитра встречи Игоря Панина. На 34-й минуте игры из-за офсайда был отменен гол полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии, а во втором тайме помощники судьи помогли отменить ошибочно назначенные на 53-й и 71-й минутах пенальти в ворота казанцев и уфимцев соответственно.

"Думаю, лучше такой VAR, чем ошибки. Считаю, что арбитр нормально отработал. Отмененный гол "Рубина" в первом тайме? Если бы гол засчитали, может быть, для нас это было бы даже лучше - могли еще что-то создать. И у нас, и у "Рубина" были моменты - надо было забивать", - сказал Газизов.

"Хорошая, динамичная игра, - сказал собеседник агентства. - Думаю, что в первом тайме мы владели преимуществом и были ближе к победе, а во втором тайме "Рубин" был сильнее. Закономерная ничья. Мы находимся в такой ситуации, что у нас на замене три-четыре человека и, естественно, нам довольно сложно играть все 90 минут, когда люди пропускают матч из-за перебора желтых карточек. Ребята - молодцы, показали характер. Результат закономерен".

"Уфа" после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Рубин" с 16 очками располагается на девятой строчке. В 13-м туре уфимцы 31 октября дома сыграют с грозненским "Ахматом". Казанцы днем ранее на своем поле примут ЦСКА.