{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Уфа" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Главный судья матча отменил один гол и два 11-метровых после использования VAR
Вратарь "Уфы" Александр Беленов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Вратарь "Уфы" Александр Беленов
© Александр Щербак/ТАСС

УФА, 24 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" со счетом 1:1 сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе.

У уфимской команды отличился Гамид Агаларов (19-я минута, с пенальти), защитник хозяев Юрий Журавлев забил гол в свои ворота (59). На 36-й минуте встречи главный арбитр матча Игорь Панин после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый полузащитником "Рубина" Хвичей Кварацхелией, из-за офсайда. Также судья отменил два 11-метровых после использования VAR - на 56-й минуте в ворота "Рубина" и на 75-й - в ворота "Уфы".21-летний Агаларов забил десятый гол в чемпионате России и упрочил свое лидерство в списке лучших бомбардиров.

"Уфа" и "Рубин" встретились в РПЛ в 15-й раз: в пяти матчах победу одержали казанцы, в одном - уфимцы, девять остальных встреч завершились вничью. Уфимцы не могут победить "Рубин" с октября 2017 года (2:1).

После 12 матчей "Уфа" располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе, "Рубин" занимает 9-е место, набрав 16 очков.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого примут московский ЦСКА 30 октября, "Уфа" на следующий день дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо1272320-1223
2Зенит1172223-1423
3ЦСКА1272317-923
4Краснодар1263322-1121
5Сочи1170417-1221
6Локомотив1146115-1018
7Спартак1152413-1017
8Крылья Советов1251615-1616
9Рубин1244416-1416
10Нижний Новгород1242613-1914
11Ахмат1140711-1812
12Ростов1233619-2312
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Уфа1224613-1910
16Урал112365-149

 

Теги
Российский футбол
КХЛ
"Салават Юлаев" обыграл "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги
Встреча завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов
Читать полностью