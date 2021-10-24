"Уфа" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

УФА, 24 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" со счетом 1:1 сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе.
У уфимской команды отличился Гамид Агаларов (19-я минута, с пенальти), защитник хозяев Юрий Журавлев забил гол в свои ворота (59). На 36-й минуте встречи главный арбитр матча Игорь Панин после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый полузащитником "Рубина" Хвичей Кварацхелией, из-за офсайда. Также судья отменил два 11-метровых после использования VAR - на 56-й минуте в ворота "Рубина" и на 75-й - в ворота "Уфы".21-летний Агаларов забил десятый гол в чемпионате России и упрочил свое лидерство в списке лучших бомбардиров.
"Уфа" и "Рубин" встретились в РПЛ в 15-й раз: в пяти матчах победу одержали казанцы, в одном - уфимцы, девять остальных встреч завершились вничью. Уфимцы не могут победить "Рубин" с октября 2017 года (2:1).
После 12 матчей "Уфа" располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе, "Рубин" занимает 9-е место, набрав 16 очков.
В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого примут московский ЦСКА 30 октября, "Уфа" на следующий день дома сыграет с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|2
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|3
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|17-9
|23
|4
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|5
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|6
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|12
|5
|1
|6
|15-16
|16
|9
|Рубин
|12
|4
|4
|4
|16-14
|16
|10
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|11
|Ахмат
|11
|4
|0
|7
|11-18
|12
|12
|Ростов
|12
|3
|3
|6
|19-23
|12
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9