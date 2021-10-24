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Футбол в России

Витория: "Зенит" воспользовался ошибками "Спартака" в матче РПЛ

Главный тренер московской команды отметил, что его подопечные действовали несфокусированно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" воспользовались ошибками "Спартака", московская команда действовала несобранно, это стало причиной разгромного поражения. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

В воскресенье "Спартак" на выезде уступил "Зениту" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:7.

"Все пошло не так. Соперник пользовался нашими ошибками и вел свою игру. Играли несфокусированно, это основная причина поражения", - сказал Витория.

В следующем туре московский клуб 30 октября примет "Ростов".

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