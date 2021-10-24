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Футбол в России
Обновлено 

"Спартак" потерпел крупнейшее поражение в истории национального чемпионата

В воскресенье красно-белые в гостях проиграли "Зениту" со счетом 1:7
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 7:1 на своем поле разгромил московский "Спартак" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 18 721 зрителя.

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Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артем Дзюба (81, с пенальти) и Александр Ерохин (88), у "Спартака" мяч забил Квинси Промес (53). На 79-й минуте матча защитник московского клуба Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Азмун забил в РПЛ 85 мячей, он делит первое место в списке лучших бомбардиров-иностранцев вместе с бывшим форвардом ЦСКА бразильцем Вагнером Лавом. Дзюба забил 143-й мяч в матчах чемпионата России, повторив рекорд Олега Веретенникова по числу голов в истории национального первенства.

"Спартак" не может одержать победу над "Зенитом" с 27 ноября 2017 года, тогда главным тренером красно-белых был Массимо Каррера, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. С тех пор московский клуб трижды сыграл вничью и проиграл четыре игры. В Санкт-Петербурге "Спартак" не может обыграть "Зенит" с 6 мая 2012 года (3:2), проведя после этого в Северной Столице десять матчей.

"Спартак" впервые в матче чемпионата России пропустил шесть и более мячей, красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории национального первенства. Также это поражение стало одним из крупнейших в истории клуба, крупнее красно-белые проигрывали только "Ливерпулю" в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2017 году (0:7). В чемпионатах СССР крупнейшее поражение "Спартак" потерпел в 1984 году в игре против СКА из Ростова-на-Дону (1:6). В чемпионатах России "Зенит" побеждал владивостокскую команду "Луч-Энергия" и московское "Торпедо" со счетом 8:1.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. "Зенит" проиграл две предыдущие встречи, подопечные Сергея Семака лидируют в таблице, набрав 26 очков. В следующем туре московский клуб 30 октября примет "Ростов", "Зенит" днем ранее дома сыграет с московским "Динамо", которое занимает второе место и отстает от петербуржцев на три очка.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1282230-1526
2Динамо1272320-1223
3ЦСКА1272317-923
4Краснодар1263322-1121
5Сочи1170417-1221
6Локомотив1146115-1018
7Спартак1252514-1717
8Крылья Советов1251615-1616
9Рубин1244416-1416
10Ахмат1250712-1815
11Нижний Новгород1242613-1914
12Ростов1233619-2312
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Уфа1224613-1910
16Урал122375-159

В новость были внесены изменения (21:31 мск) - расширен бэкграунд. 

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