"Спартак" потерпел крупнейшее поражение в истории национального чемпионата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 7:1 на своем поле разгромил московский "Спартак" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 18 721 зрителя.
Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артем Дзюба (81, с пенальти) и Александр Ерохин (88), у "Спартака" мяч забил Квинси Промес (53). На 79-й минуте матча защитник московского клуба Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Азмун забил в РПЛ 85 мячей, он делит первое место в списке лучших бомбардиров-иностранцев вместе с бывшим форвардом ЦСКА бразильцем Вагнером Лавом. Дзюба забил 143-й мяч в матчах чемпионата России, повторив рекорд Олега Веретенникова по числу голов в истории национального первенства.
"Спартак" не может одержать победу над "Зенитом" с 27 ноября 2017 года, тогда главным тренером красно-белых был Массимо Каррера, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. С тех пор московский клуб трижды сыграл вничью и проиграл четыре игры. В Санкт-Петербурге "Спартак" не может обыграть "Зенит" с 6 мая 2012 года (3:2), проведя после этого в Северной Столице десять матчей.
"Спартак" впервые в матче чемпионата России пропустил шесть и более мячей, красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории национального первенства. Также это поражение стало одним из крупнейших в истории клуба, крупнее красно-белые проигрывали только "Ливерпулю" в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2017 году (0:7). В чемпионатах СССР крупнейшее поражение "Спартак" потерпел в 1984 году в игре против СКА из Ростова-на-Дону (1:6). В чемпионатах России "Зенит" побеждал владивостокскую команду "Луч-Энергия" и московское "Торпедо" со счетом 8:1.
"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. "Зенит" проиграл две предыдущие встречи, подопечные Сергея Семака лидируют в таблице, набрав 26 очков. В следующем туре московский клуб 30 октября примет "Ростов", "Зенит" днем ранее дома сыграет с московским "Динамо", которое занимает второе место и отстает от петербуржцев на три очка.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|12
|8
|2
|2
|30-15
|26
|2
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|3
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|17-9
|23
|4
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|5
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|6
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|7
|Спартак
|12
|5
|2
|5
|14-17
|17
|8
|Крылья Советов
|12
|5
|1
|6
|15-16
|16
|9
|Рубин
|12
|4
|4
|4
|16-14
|16
|10
|Ахмат
|12
|5
|0
|7
|12-18
|15
|11
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|12
|Ростов
|12
|3
|3
|6
|19-23
|12
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9
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