"Спартак" потерпел крупнейшее поражение в истории национального чемпионата

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артем Дзюба (81, с пенальти) и Александр Ерохин (88), у "Спартака" мяч забил Квинси Промес (53). На 79-й минуте матча защитник московского клуба Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Азмун забил в РПЛ 85 мячей, он делит первое место в списке лучших бомбардиров-иностранцев вместе с бывшим форвардом ЦСКА бразильцем Вагнером Лавом. Дзюба забил 143-й мяч в матчах чемпионата России, повторив рекорд Олега Веретенникова по числу голов в истории национального первенства.

"Спартак" не может одержать победу над "Зенитом" с 27 ноября 2017 года, тогда главным тренером красно-белых был Массимо Каррера, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. С тех пор московский клуб трижды сыграл вничью и проиграл четыре игры. В Санкт-Петербурге "Спартак" не может обыграть "Зенит" с 6 мая 2012 года (3:2), проведя после этого в Северной Столице десять матчей.

"Спартак" впервые в матче чемпионата России пропустил шесть и более мячей, красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории национального первенства. Также это поражение стало одним из крупнейших в истории клуба, крупнее красно-белые проигрывали только "Ливерпулю" в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2017 году (0:7). В чемпионатах СССР крупнейшее поражение "Спартак" потерпел в 1984 году в игре против СКА из Ростова-на-Дону (1:6). В чемпионатах России "Зенит" побеждал владивостокскую команду "Луч-Энергия" и московское "Торпедо" со счетом 8:1.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. "Зенит" проиграл две предыдущие встречи, подопечные Сергея Семака лидируют в таблице, набрав 26 очков. В следующем туре московский клуб 30 октября примет "Ростов", "Зенит" днем ранее дома сыграет с московским "Динамо", которое занимает второе место и отстает от петербуржцев на три очка.