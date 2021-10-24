Колосков: тренер "Спартака" не сделал выводов из матча с "Лестером"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория не сделал выводов из поражения команды от английского "Лестера" (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы при подготовке к игре 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Спартак" в воскресенье на выезде потерпел самое крупное в истории поражение на внутренней арене, уступив петербургскому "Зениту" со счетом 1:7. После этой игры красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков; сине-бело-голубые благодаря победе поднялись на первое место (26 очков).

"Ничего кроме недоумения, если говорить культурно, игра "Спартака" не вызывает, - сказал Колосков. - Как можно, имея такую историю и квалифицированных футболистов, так низко опуститься?! Команда полностью разбалансированная; такое ощущение, что с игроками вообще никто из тренеров не работает. Команда безвольная, команда, которая ни в одном звене - оборона ли это, полузащита или атака - не знает, что делать".

"Тяжело подобрать слова, чтобы охарактеризовать то, что произошло. "Зенит", по сути, не прилагал особых усилий для того, чтобы забить семь мячей - спартаковцы с большим удовольствием предоставляли им такую возможность. Голы на любой вкус - головой, ногой, с розыгрышем, с обводкой, как угодно", - добавил Колосков.

Почетный президент РФС отметил, что общественность не знает, как "Спартак" готовился к матчу против "Зенита" после поражения от "Лестера". "Такое впечатление, что они вообще ничем не занимались и каждый был предоставлен сам себе. Никакой игровой идеи, разбалансированность и безволие. Не было понятно, как они хотят добиваться результата", - заявил собеседник агентства.

"Уход главного тренера - это, конечно же, выход. Мы видели, что произошло с "Лестером", и я тогда говорил, что проиграл тренер, а не игроки. Увольнять или нет, это не моя компетенция, но тренер не сделал выводов из предыдущей игры и провалил подготовку к матчу с "Зенитом". Для меня это очевидно", - резюмировал Колосков.